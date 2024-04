Le rôle méconnu des animaux de compagnie sur notre système immunitaire

Comme l’affirment plusieurs études américaines depuis une décennie, les animaux de compagnie aident à renforcer le système immunitaire de leurs propriétaires. Les maîtres de chien, de chat, de furet ou encore de perroquet auraient ainsi moins de problèmes de santé que les personnes qui n’ont pas d’animaux. Ils auraient notamment moins d’hypertension artérielle, moins de troubles cardio-vasculaires et moins de cholestérol.

La présence d’un animal de compagnie agit sur notre système immunitaire dans 4 domaines précis :

La diminution du stress et de l’anxiété

Véritable soutien émotionnel, un animal de compagnie a des vertus anti-stress reconnues. Des études ont notamment montré que le fait de caresser un animal peut entraîner une diminution de l’hormone du stress (cortisol). Cela permet également d’augmenter les hormones du bien-être (ocytocine). On sait en outre qu’un état de stress prolongé affecte le système immunitaire et réduit, par conséquent, la résistance à certaines pathologies. En plus de vous détendre, câliner votre chat ou votre chien pourrait donc vous aider à vous prémunir de certaines maladies.

La réduction du risque d’allergies

Selon différentes études, une exposition aux chiens et aux chats pendant l’enfance réduirait le risque de développer des allergies. Il semblerait qu’un contact précoce avec un animal de compagnie et ses différents allergènes permette aux enfants de développer leur immunité.

On a d’ailleurs démontré que les nourrissons vivants avec des chiens de compagnie seraient moins enclins aux infections respiratoires et auraient des taux d’asthme plus faibles.

L’augmentation de l’activité physique et la réduction de l’obésité

Les animaux de compagnie favorisent souvent un mode de vie actif. Qu’il s’agisse des promenades quotidiennes de son chien, d’une session de jeu avec son chat ou encore des soins quotidiens de son cheval, les animaux sont souvent pour leurs maîtres des moteurs d’activité physique. De ce fait, ils aident leur propriétaire à maintenir un poids santé et une meilleure pression artérielle.

Notons également que les activités physiques liées aux animaux sont bénéfiques pour la santé mentale en favorisant la libération d’endorphines, les hormones du bien-être.

L’augmentation du taux d’immunoglobuline A

En côtoyant des animaux de compagnie, on observe enfin une augmentation significative des immunoglobulines A. Ces anticorps sont les plus abondamment sécrétés par l'organisme et ils constituent la première ligne de défense immunitaire contre les toxines et les agents infectieux.

Une étude a ainsi mis en évidence que les participants à l’expérience qui avaient caressé un chien ont vu augmenter leur taux d’immunoglobulines A, ces anticorps essentiels à la défense du corps humain.

En conclusion, en plus des nombreux avantages que peuvent apporter un animal de compagnie, celui-ci a des effets bénéfiques sur votre santé en boostant votre système immunitaire.