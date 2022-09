Cette vidéo d'un chien jouant à chercher la balle avec un phoque est un concentré de bonne humeur !

Les chiens aiment tellement jouer que certains d’entre eux seraient prêts à le faire avec toute créature qu’ils rencontrent, même si elle ne provient pas du tout du même milieu naturel.

La vidéo dont il est question ici l’illustre parfaitement. Postée sur Twitter par @christoq le lundi 5 septembre, elle totalise 2,3 millions de vues à ce jour et a suscité de très nombreuses réactions sur le réseau social.

On y voit un chien et un phoque jouant ensemble à aller chercher la balle que leur lance le propriétaire du canidé. Ce dernier, un Labrador Retriever chocolat, ne voit apparemment aucune objection à ce que l’animal marin lui dispute l’objet sphérique tant convoité, bien au contraire. Il semble même ravi d’avoir un nouveau partenaire de jeu.



@christoq / Twitter

Filmée sur la plage de Santa Cruz, en Californie, la séquence les montre alors qu’ils attendent tous 2 avec la même impatience que la balle soit lancée dans l’eau. Dès que celle-ci est projetée, ils se lancent à toute vitesse dans sa direction, espérant chacun la rattraper en premier.

Le chien a été plus prompt dans la vidéo, mais on imagine que le phoque a pu remporter quelques lancers malgré tout.

Surf photographer Dave Nelson got a video of a seal chasing after a ball with his dog on the beach in Santa Cruz. pic.twitter.com/VU8KOmRaQZ