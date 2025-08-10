Ce chien ravit les touristes au Népal en accompagnant son maître, conducteur de pousse-pousse

Depuis que Shyam est entré dans la vie de son propriétaire, Babu Tamang, les 2 ne se sont séparés que très peu de fois. Ils ont un lien fusionnel, à tel point que le chien accompagne son propriétaire au travail. Le toutou met généralement les clients de son maître de bonne humeur, tout comme ce dernier depuis qu’il l’a à ses côtés.

Babu Tamang est conducteur de pousse-pousse au Népal , et plus précisément dans la capitale, Katmandou. Dans la petite voiturette à 2 roues qu’il tire lui-même, on retrouve habituellement des touristes, mais aussi une adorable boule de poils nommée Shyam. Il s’agit de son chien et plus fidèle compagnon, qui l’accompagne au travail chaque jour.

Shyam est arrivé dans sa vie lorsqu’il traversait une période très sombre. Son ancien chien de 10 ans, Putle, a été agressé par un léopard et n’a malheureusement pas survécu à l’attaque, rapportait The Independant . L’homme était alors dévasté, jusqu’à ce que Shyam lui panse le cœur. Il l’a rencontré dans l’entrepôt où il gare son véhicule et a décidé de l’adopter.

© Niranjan Shrestha

Le collègue idéal

Le quadrupède et lui ont tout de suite noué un lien très spécial. Babu Tamang a confié qu’ils ne se séparaient jamais, sauf s’il devait se rendre dans un lieu où les animaux ne sont pas autorisés. Même au travail, Shyam est à ses côtés. Il reste dans le pousse-pousse de son propriétaire pour aller d’un endroit à l’autre puis, quand ce dernier transporte des clients, il court à côté.

Sa présence est un véritable plus auprès des touristes , qui adorent sa compagnie. Ils prennent plaisir à le caresser et donnent toujours un petit pourboire à son maître après avoir passé un bon moment avec lui.

A lire aussi : Après 7 années de bons et loyaux services, ce chien policier au flair redoutable s'offre une retraite en or

Pour Babu Tamang, non seulement son chien est un allié dans le cadre de son travail, mais il est aussi un véritable ami : « Vivant dans cette ville, loin de ma famille, Shyam est devenu mon plus proche compagnon [...] Ce n’est pas seulement un chien, c’est un membre de ma famille », assurait-il.

Réciproquement, Shyam a désormais quelqu’un sur qui compter et passer du temps, alors qu’il errait seul autrefois dans la rue. Une histoire d’amitié émouvante et inspirante.