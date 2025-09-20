Ce chien, qui rencontre un lapin pour la première fois, ne sait pas trop comment réagir (vidéo)

Koda est un toutou très curieux, mais prudent. Alors, quand sa propriétaire lui a présenté un lapin pour la première fois, il n’a pas vraiment su comment réagir. Il était à la fois intrigué par la petite boule de poils, mais tout aussi méfiant.

Koda, un Berger Américain miniature, est un toutou très sociable. Il a de nombreux amis et est toujours ravi de s’en faire des nouveaux. Toutefois, sa dernière rencontre en date l’a quelque peu perturbé. En effet, le chien s’est retrouvé nez à nez avec un lapin, petit être poilu qu’il n’avait jamais vu avant. Sa réaction ne s’est pas faite attendre : Koda était totalement confus !

Sa propriétaire lui a dédié le compte @chaoswithkoda sur Instagram, où elle publie de nombreuses vidéos de lui. Les plus de 200 mille personnes qui le suivent s’immergent alors dans son quotidien et sont plongées dans ses aventures. Avec Koda, pas de place à l’ennui ! Sa famille veille à ce qu’il s’épanouisse et qu’il sociabilise.

@chaoswithkoda / Instagram

Une rencontre surprenante

Koda a donc de nombreux amis chiens, car il adore s’amuser avec eux ou partager des balades. Mais récemment, sa propriétaire a souhaité lui présenter une boule de poils un peu différente de ses amis habituels : un lapin. Comme elle l’explique dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, puis partagée par Yahoo Life , l’une de ses proches a dernièrement accueilli le léporidé chez elle.

La maîtresse de Koda a souhaité que son toutou rencontre le petit nouveau, nommé Teddy, et a fait les présentations. Le chien a d’abord reniflé la boule de poils à travers son enclos. Il était très curieux, et d’autant plus quand le lapin a été sorti. En voyant ce dernier dans les bras de son humaine, Koda ne savait pas comment réagir. Il n’avait jamais vu un tel animal, et cela le perturbait beaucoup !

On le voit tourner autour pour le renifler de tous les côtés, mais aussi s’allonger sur le dos , comme s’il voulait exprimer sa sympathie envers Teddy : « Il montre son ventre pour lui faire savoir qu'il est son ami », remarquait un utilisateur d’Instagram. Le lapin, quant à lui, semble détendu aux côtés de Koda.

Les internautes ont adoré la réaction du chien et se sont exprimés dans la section des commentaires : « Teddy est trop mignon ! Koda est si gentil avec lui ! », écrivait une personne. Les 2 animaux sont encore un peu timides aujourd’hui, mais peut-être qu’ils finiront par former un duo inséparable prochainement !