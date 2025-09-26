Ce chien qui adore la piscine déjoue toutes les règles pour s'y offrir une baignade à l'insu de sa famille (vidéo)

A la ferme, tout le monde a ses petites habitudes, y compris Bear, un imposant Chien de montagne des Pyrénées à la passion aussi rafraîchissante qu'interdite : la baignade dans la piscine familiale. Bien que ses humains fassent tout pour l’en dissuader, ce toutou plein de malice ne manque pas d’ingéniosité pour profiter de quelques longueurs à leur insu.

A la ferme Kubi, située dans l’Etat de Géorgie (Etats-Unis), vivent des poules, des chèvres et des moutons notamment. La famille propriétaire du site comprend également des chiens, dont un Patou répondant au nom de Bear.

La grande passion de ce Chien de montagne des Pyrénées est la baignade. Il adore plonger et patauger dans la grande piscine hors-sol de ses humains, mais ces derniers lui en interdisent l’accès pour préserver sa santé. Ils craignent, en effet, qu’il ne boive l’eau qu’elle contient et souffre ainsi d’une intoxication au chlore. L’autre raison pour laquelle ils l’empêchent de s’y baigner est que les poils qu’il perd ont tendance à s’accumuler dans les filtres, qui ne peuvent alors plus fonctionner correctement.



@kubi.farm / TikTok

Malgré cet interdit, le canidé parvient de temps en temps à échapper à leur surveillance pour y piquer une tête. Sa propriétaire, prénommée Fate, doit alors intervenir rapidement et le sommer de quitter la piscine, ce qui donne souvent lieu à des scènes à la fois drôles et attendrissantes.



@kubi.farm / TikTok

“Il insiste pour se faufiler dans la grande piscine dès qu'il en a l'occasion”

Ces détails ont été livrés à Newsweek par Elmina, l’une des filles de Fate. L’autre s’appelle Peki. C’est d’ailleurs la première qui a filmé l’une des escapades aquatiques de Bear et partagé la vidéo sur le compte TikTok consacré à la ferme, où elle est devenue virale en générant 1,7 millions de vues depuis sa mise en ligne le 4 septembre 2025. La voici :

“Nous lui avons même construit sa propre piscine d'eau douce qui est sûre pour lui, mais il insiste pour se faufiler dans la grande piscine dès qu'il en a l'occasion, explique Elmina. Il est vraiment déterminé. Nous avons ajouté des éléments aux portes, mais il est tellement grand qu'il saute par-dessus ou parvient à ouvrir les portes tout seul.”