L'amitié insolite entre un Golden Retriever et un canard ayant une passion commune pour la baignade

McGee et Daffy sont inséparables. Le premier est un chien et le second est un canard sauvage. Ils forment ainsi un duo d’amis assez peu courant, mais particulièrement soudé et complice. Leur incroyable histoire est rapportée par Bored Panda.

C’est l’oiseau aquatique qui avait pris l’initiative de venir vers le Golden Retriever de 6 ans. Daffy – c’est le nom que lui a donné Evan Hastings, le propriétaire de McGee, en référence à Daffy Duck – se sentait manifestement seul et cherchait un compagnon de route.



Il s’était donc rapproché de quadrupède et s’était tout de suite attaché à lui. McGee, lui, paraissait quelque peu hésitant et perplexe au départ, mais il a rapidement accepté sa présence et a appris à l’apprécier.

Depuis, le canard suit le chien partout où il va et quoi qu’il fasse. Il peut même parfois se montrer un petit peu « pot de colle » à son égard. McGee le vit plutôt bien et, même s’il lui arrive d’être légèrement gêné, il fait toujours preuve de patience à l’endroit du très affectueux palmipède.

Le chien et le canard passent le plus clair de leurs journées ensemble. Ils partagent bon nombre d’activités et ont plus d’une passion en commun, à commencer par la baignade. En bon Golden Retriever, McGee affiche une remarquable aisance naturelle en milieu aquatique, qui est aussi celui de prédilection de Daffy.

Bain de soleil et trempette dans l’étang

Tous 2 ont un rituel matinal qui consiste à prendre leur petit déjeuner ensemble avant de s’offrir un bain de soleil sur l’herbe. Le soir, ils se rendent à l’étang pour y patauger joyeusement.



Quand arrive le moment de sortir de l’eau, Daffy saute sur le dos de McGee qui le transporte ainsi jusqu’à la berge.

Leur amitié sort résolument des sentiers battus et est particulièrement inspirante. Elle prouve que nous pouvons très bien être différents et nous entendre à merveille.

