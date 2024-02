Un chien surexcité à l’idée de sortir fait une marche arrière hilarante en découvrant qu’il pleut (vidéo)

La chienne de Makala Marie Baker, connue sous le pseudonyme @drunkindonuts12 sur TikTok, déborde d’énergie et la simple idée d’aller se promener la plonge dans une excitation totale. Rien ne peut la stopper dans ces moments, du moins, tant qu’il ne pleut pas. En effet, avoir le pelage mouillé fait partie des choses qu’elle déteste le plus au monde !

Il arrive que les chiens fassent une association négative mêlant la pluie et l’orage, mentionnait Newsweek. De nombreuses boules de poils craignent le tonnerre, alors, puisqu’il est très souvent accompagné d’averses, elles imaginent que les 2 sont étroitement liés. Par conséquent, il est difficile de les convaincre de sortir par temps pluvieux.

@drunkindonuts12 / TikTok

Une promenade avortée

Makala Marie Baker n’a pas précisé si sa chienne d’un an avait toujours détesté la pluie, ou si cela résultait d’un traumatisme. Mais une chose est sûre, elle a du mal à lui faire comprendre que les gouttes d’eau sont inoffensives. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, la femme illustre à quel point la femelle déteste être sous l’eau.

On voit d’abord cette dernière complètement euphorique en comprenant qu’elle va partir en balade. Elle ne peut contenir sa joie, enchaînant les tours et ne parvenant pas à tenir en place. Puis sa propriétaire ouvre la porte, et c’est littéralement la douche froide. Le toutou enjoué stoppe immédiatement sa course en découvrant qu’il pleut.

A lire aussi : Un nouveau départ radieux pour Samantha, la chienne de refuge au cœur brisé

Un comportement qui a fait rire les internautes

L’amusante vidéo a été visionnée 6,5 millions de fois sur TikTok. Les utilisateurs de la plateforme ont été hilares devant la réaction du quadrupède : « Au moins les freins fonctionnent bien » plaisantait l’un d’eux ; « Elle n'est même pas allée sous la pluie et elle s'est quand même secouée » soulignait un autre. Il faut croire que le simple fait de voir la pluie tomber fait frissonner le canidé !