Ce chien, qui a échappé de justesse à une fin tragique, fait exploser sa joie dans sa nouvelle maison (vidéo)

Les chiens, ces animaux dotés d’une grande intelligence, comprennent certainement plus de choses que ce que l’on pourrait croire. Quand Satchi a été sauvé le jour même où il devait être euthanasié, il n’a pas pu contenir son bonheur d’être dans sa nouvelle maison. Des images touchantes qui rappellent l’importance de l’adoption.

Dharma Lorenz, bénévole pour un refuge, s’est occupée pendant 8 mois d’un chien sourd nommé Satchi, comme l’indiquait The Dodo . Un jour, elle a appris avec effroi que l’animal était sur la liste des euthanasies et que, pire encore, il ne lui restait plus que 24h pour trouver une famille avant de rejoindre les anges. Ne pouvant se résoudre à abandonner son ami canin, elle lui a sauvé la vie et a ensuite été témoin de sa gratitude.

« Je me suis précipité hors du travail pour le récupérer », témoignait Dharma au sujet du sauvetage de son protégé. Ce dernier se trouvait dans un refuge surpeuplé où les pensionnaires qui n’étaient pas adoptés après un certain temps étaient malheureusement euthanasiés.

Un second souffle

C’était e triste sort qui attendait Satchi, car personne ne lui avait offert de maison après plusieurs mois au refuge. Heureusement pour lui, son ange-gardienne, Dharma, ne comptait pas le laisser tomber. La nouvelle de sa fin de vie programmée a bouleversé la femme, à tel point qu’elle n’a pas perdu une minute pour le récupérer et l’emmener chez elle.

Elle a alors récupéré un Satchi apeuré et déboussolé, comme s’il avait senti que ses dernières heures avaient sonné. Cependant, quand il a posé les pattes dans sa nouvelle maison, tout a changé. Conscient qu’il était en sécurité désormais et que plus personne ne pourrait lui faire du mal, il a laissé exploser sa joie. Zoomies, sauts et courses effrénées étaient au rendez-vous après son installation.

Le soir même, Satchi s’est paisiblement endormi dans son nouveau logement, ne se souciant de plus rien d’autre que de son bonheur. Et effectivement, depuis ce jour, la boule de poils n’a plus jamais cessé d’être heureuse.