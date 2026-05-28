Ce chien policier à la retraite profite de sa promenade pour sauver un agneau aveugle que personne n'aurait repéré à temps (vidéo)

Même à la retraite, Kenai n’a rien perdu de ses réflexes de sauveteur. Lors d’une randonnée, cet ancien membre canin des forces de l'ordre a permis de secourir un agneau aveugle coincé sous une structure métallique. Peu après cet acte héroïque, le chien a lui-même été victime d’un accident, mais une vague de solidarité a permis de financer son opération.

Kenai, un magnifique Berger Allemand, a fait partie de la police du Yorkshire du Nord, en Angleterre, pendant 6 ans. Il était spécialisé dans la détection d'armes, mais aussi la recherche de personnes disparues.

L'ancien chien policier profite désormais d'une paisible retraite aux côtés du couple qui l'a adopté après la fin de sa carrière.



Thin Blue Paw Foundation

« Comme un gros chiot »

« Dès que nous l'avions rencontré, nous étions tombés sous son charme, raconte Ashley, son adoptant, à The Dodo . Depuis le premier jour, c'est comme s'il avait toujours été avec nous. C'est un chien tellement adorable ; il est comme un gros chiot. Il est vraiment affectueux et doux ; on ne devinerait jamais qu'il a été chien policier. »

Tous les weekends, ses maîtres l'emmènent en randonnée en pleine nature. Des sorties qu'il apprécie tout particulièrement. Lors de l'une d'elles, il a prouvé que même s'il a renoué avec la vie civile, son instinct de sauveteur est toujours aussi vif.

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Il repère un agneau aveugle en danger

Alors qu'il se promenait tranquillement en pleine campagne en compagnie de ses humains, Kenai s'est arrêté brusquement, puis s'est approché d'une installation agricole. Il ne voulait plus s'en éloigner. Ses propriétaires l'ont rejoint et ont découvert un agneau aveugle pris au piège sous des barres métalliques.



Thin Blue Paw Foundation

Le couple a aussitôt libéré le jeune ovin, puis l'a emmené à la maison la plus proche. Les résidents ont tout de suite su à qui il appartenait. Le propriétaire a été contacté et est venu le récupérer.

« Je ne pense pas que quelqu’un l’aurait trouvé si Kenai ne nous l’avait pas indiqué ; il a toujours ce don, et il est toujours excellent pour le pistage », dit Ashley.



Thin Blue Paw Foundation

Kenai a dû être aidé à son tour

Le lendemain, c'est le chien qui a eu besoin d'aide après un accident. Il s'est, en effet, blessé en jouant à rapporter la balle. La fondation Thin Blue Paw, dédiée aux chiens policiers retraités, s'est engagée à épauler sa famille dans ses soins.

L'association a fourni davantage de détails sur la blessure de Kenai sur Facebook. Le Berger Allemand devait être opéré d'une fracture au niveau du coude. Elle a également ouvert une cagnotte solidaire pour aider la famille à payer la facture vétérinaire, qui s'élève à 5 000 livres (5 800 euros environ).

2 jours plus tard, elle a donné des nouvelles rassurantes du chien : « Nous sommes ravis d’annoncer que l’opération du chien policier Kenai s’est bien déroulée. Son coude a été stabilisé avec une broche, et il est prévu qu’il se rétablisse complètement. »

Thin Blue Paw a remercié le public pour sa générosité, indiquant que 11 000 livres (près de 13 000 euros) ont été récoltés, soit plus du double que ce qui était demandé. Cette somme a permis à un autre chien policier à la retraite, Miki, d'être opéré. Tous 2 pourront ensuite suivre des séances d'hydrothérapie et de physiothérapie.

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Un chien qui refuse d’avancer ou insiste pour rester à un endroit précis n’est pas forcément têtu ou distrait. Comme Kenai, certains chiens captent des sons, odeurs ou mouvements que nous ne pouvons percevoir.

Voici quelques réflexes utiles à adopter dans ce genre de situation :