Ce chien « n'était plus lui-même » après avoir avalé 6 chaussettes et un sac, il est sauvé par une opération réalisée en urgence

Victime de sa curiosité et de sa gloutonnerie, un chien sénior a frôlé le pire après avoir ingéré des objets pour le moins inattendus, nécessitant une opération en urgence. Les vétérinaires ont fait une découverte aussi impressionnante qu’inquiétante dans son estomac, avant que l’animal ne s’en sorte finalement sans séquelles. Une mésaventure qui rappelle l’importance de la vigilance au quotidien.

Edward Gieder et sa famille, qui habitent Cherry Hill dans le New Jersey (Etats-Unis), ont eu très peur pour leur chien Ricky qui s'est récemment retrouvé aux urgences et a dû être opéré à cause de sa gourmandise et de sa curiosité.

Tout avait commencé lorsque le canidé de 10 ans s'était montré moins énergique que d'habitude et semblait avoir perdu l'appétit. Ses humains savaient que ce n'était pas lié qu'à l'âge. « Il n'était plus lui-même. Il ne jouait plus. Son état ne s'améliorait pas », raconte Edward Gieder à CBS News .

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Son maître l'avait emmené chez le vétérinaire. Ce dernier avait suspecté une occlusion intestinale. Pour confirmer le diagnostic, Ricky avait dû être transféré à la clinique vétérinaire Mount Laurel. Les radiographies ont effectivement révélé la présence de multiples corps étrangers dans son tube digestif.

La seule solution pour sauver Ricky était de recourir à une intervention chirurgicale sur le champ.

L'opération a donc eu lieu, et les vétérinaires ont été stupéfaits de découvrir 6 chaussettes entières, un sac fourre-tout et des morceaux de tissus dans l'estomac du chien.



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Plus de peur que de mal pour Ricky

« J'étais sidéré, mais, honnêtement, plus rien ne m'étonne. J'ai déjà vu des chiens chez qui on avait retiré plus de 20 cailloux de l'estomac », explique le Dr Grant Crandall, co-responsable du service des urgences de la clinique vétérinaire Mount Laurel.

Après l'intervention, Ricky a passé quelques jours en clinique, puis a pu rentrer à la maison. Il s'en est parfaitement remis depuis.

Le Dr Grant Crandall incite les propriétaires de chiens à cacher les objets que ces derniers sont susceptibles d'avaler et à être attentifs aux principaux symptômes que sont « la perte d'appétit, les vomissements et toute forme de léthargie générale ».