Ce chien loyal accompagne son maître aux urgences, puis l'attend de longues heures en salle d'attente (vidéo)

Aris Gregory était aux urgences avec sa famille lorsqu’il a été témoin d’une scène réconfortante. Un chien patientait sous les bancs tandis que son propriétaire était pris en charge par une équipe soignante. L’animal n’a pas bougé d’un cil, souhaitant juste le retour de son propriétaire.

Les urgences sont un endroit particulièrement stressant au sein duquel l’atmosphère est pesante. Aris Gregory et ses enfants en ont fait l’expérience au cours du mois d’août, lorsqu’ils ont dû se rendre dans un hôpital de l’Oklahoma (États-Unis). Si le climat était morose, ils ont toutefois fait une rencontre qui les a marqués et qui a embelli leur passage dans l’établissement.

Aris a décidé de partager ce récit sur ses réseaux sociaux, et notamment TikTok. En s’installant dans la salle d’attente des urgences, il a repéré un chien allongé sous les sièges. L’animal était seul, mais ne bougeait pas. Le narrateur s’est alors demandé ce que ce chien pouvait bien faire sur place, puis il a appris son histoire touchante.

Un ami fidèle

Si le canidé noir et marron se trouvait ici, c’est parce que son maître avait été transporté aux urgences l’instant d’avant. Le toutou avait alors été autorisé à l’accompagner pendant qu’il était sur sa civière, puis jusqu’à la salle d’attente. Il ne pouvait néanmoins pas le suivre durant ses examens, alors il était resté là, attendant son retour.

Interviewé par Newsweek , Aris a indiqué avoir eu l’opportunité de parler avec le propriétaire du chien : « Il a dit que le chien était sa famille », écrivait l’homme, encore ému par ce moment. Le monsieur a aussi rassuré Aris et ses enfants en assurant que le canidé ira mieux quand tous seraient sortis de là.

Quand la famille a terminé sa visite, le toutou fidèle était encore sur place. Une immense loyauté qui a beaucoup touché les internautes : « Oh mon Dieu, j'aimerais aller câliner ce bébé », écrivait une personne. D’autres ont partagé d’autres témoignages : « Je travaille aux urgences. Un jour, nous avons récupéré un patient en santé mentale avec son chien. Il a dit ne plus se souvenir de la dernière fois qu'il l'avait nourri. Nous avons amené le chien et je lui ai donné mon déjeuner et toutes mes collations », racontait une femme.

Un récit qui prouve à quel point les animaux nous sont loyaux et que tout ce qu’ils souhaitent, souvent, c’est de simplement être auprès de ceux qu’ils aiment.