Après avoir mangé en cachette, ce chien est emmené en urgence chez un vétérinaire qui découvre une brochette de 20 centimètres logée dans son estomac

Certains chiens peuvent se montrer particulièrement obsessionnels avec la nourriture, surtout lorsqu’ils sont encore très jeunes. C’est pourquoi il convient, les premiers mois voire la première année, de ne laisser aucun aliment traîner hors du frigo ou des placards. Dans le cas de Maverick, un oubli malencontreux a malheureusement bien failli lui coûter la vie… En caressant son chien, Maria a un jour réalisé qu’une masse anormale se formait peu à peu au niveau de son ventre. Très inquiète, la jeune britannique s’est empressée d’emmener son petit compagnon à la clinique vétérinaire Vets Now située à Macclesfield, dans le Cheshire. Sur place, Maciej Bilkiewicz a détecté un abcès et a décidé de réaliser une radiographie.

Une surprise de taille

Sur son site web, Vets Now explique que l’examen a révélé la présence d’une brochette en bois de 20 centimètres logée dans l’estomac du canidé ! Le corps étranger avait déjà perforé l’organe et appuyait sur le ventre, formant ainsi un gros abcès… Immédiatement, Maciej Bilkiewicz et son équipe ont emmené Maverick au bloc opératoire. L’intervention chirurgicale, particulièrement éprouvante, a duré 4 heures ! “C’était une procédure complexe, car l’abcès nous empêchait d’accéder à la cavité abdominale où la brochette était coincée. Il y avait un risque très élevé que le contenu de son estomac se répande dans sa cavité abdominale, ce qui aurait pu avoir des conséquences potentiellement mortelles”, a expliqué la vétérinaire.

De l’énergie à revendre

Heureusement, grâce à sa fougue et sa jeunesse, Maverick n’a pas mis bien longtemps à se remettre. “(...) Il mangeait normalement 6 heures seulement après l’opération. Nous nous attendions vraiment à le garder une deuxième nuit en observation, mais il était si vif et s'est rétabli si rapidement que nous n'avons pas eu besoin de le faire, et il a pu rentrer chez lui avec Maria”, a poursuivi la vétérinaire.

Aujourd’hui, le toutou vit sa meilleure vie et sa famille fait bien attention à ne plus laisser traîner la moindre nourriture… “J’ai généralement certains aliments au congélateur, notamment des brochettes de poulet. Une de mes filles en a sorti et a accidentellement laissé le bac légèrement ouvert. Maverick a sorti l’emballage en plastique et a mangé tout le poulet – nous le savions, car il avait laissé les restes sur le sol. Mais jusqu’à la radiographie, nous ne pensions pas qu’il avait avalé une brochette”, a par la suite expliqué Maria.

