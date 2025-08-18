Ce chien « incroyablement loyal et intelligent » nettoie les plages aux côtés de son propriétaire investi dans l’écologie

Logie a 4 ans et son objectif est clair : il doit ramasser un maximum de déchets lors de ses promenades. Son propriétaire, Jame Westgate, lui-même écologiste, s’estime heureux d’être sur la même longueur d’onde que son compagnon.

Ce chien est « obsédé » expliquait la BBC. Depuis son plus jeune âge, Logie est formé au ramassage et au tri de déchets sur le littoral anglais, fortement impacté par la pollution, comme de nombreux endroits dans le monde. Des déchets, il y en a de nombreux à ramasser, et aux alentours de Plymouth, c’est un duo de choc a qui a décidé de s’emparer du problème.

@litter_logie / Instagram

Un chien à « l’esprit environnemental »

Logie est passionné par les déchets. Contrairement à d’autres animaux, il n’aime pas fouiller dans les poubelles, mais préfère utiliser son flair incomparable pour garder son cadre de vie propre. Ses week-ends, il les passe en compagnie de son maître sur les plages du littoral, pour garder le paysage aussi propre que possible, malgré la tendance de certains humains à laisser des détritus derrière eux.

@litter_logie / Instagram

« Logie ramasse ce que vous lui demandez »

Le chien noir est un vrai touche à tout. Son maître expliquait : « Logie ramasse tout ce que vous lui demandez : d’une boîte de Pringles à un cône de signalisation qu’il a récupéré dans la mer ». Habitué à tout transporter, il ne renonce à aucun défi et sait parfaitement ce qu’il a à faire.

« Un match parfait »

James Westgate, le propriétaire, n’aurait pas pu rêver mieux qu’un compagnon comme Logie. Écologiste convaincu, l’Anglais a formé son chien, mais pense aussi qu’il avait en lui une forme de conscience écologique. Pour le canidé, les déchets n’ont rien à faire sur une plage et doivent être évacués dans tarder.

La motivation est présente pour Logie, qui a fait de cette mission son quotidien. Son propriétaire détaillait les enjeux écologiques suivants qui se posent désormais à toute la planète : « Nous sommes au bord de l’eau tous les jours et voir autant de déchets me brise le cœur, sachant que la pollution va se retrouver dans les profondeurs de la mer, elle va couler au fond de l’océan et se transformer en microplastique au fil du temps ».

A lire aussi : Il pensait ne jamais le revoir, puis son chien disparu réapparaît seul après 41 jours d’errance

@litter_logie / Instagram

Un chien inspirant

En partageant son histoire, James Westgate et sa conjointe Louise Henry ont espoir d’inspirer d’autres personnes à en faire de même. Si nos toutous peuvent désormais être de la partie, alors pourquoi se priver d’un acte citoyen entièrement gratuit ?