Ce chien explose littéralement de joie dès que le mot "plage" sort de la bouche de son propriétaire (Vidéo)

Dennis le chien est très bavard. Il pousse même un petit cri unique en son genre, surtout lorsqu’il est excité. Et qu’est-ce qui l’excite le plus ? La plage. Il suffit de prononcer ce mot devant lui pour qu’il entre dans un état de joie rarement vu.

Quand Drew et Carly avaient adopté Dennis dans un refuge, ils étaient loin de se douter qu’ils allaient avoir affaire à un chien aussi démonstratif. Aujourd’hui, ce Staffordshire Bull Terrier a 11 ans et il est un concentré de bonne humeur.

Nos chiens réagissent aux mots que nous leur avons appris à identifier et chez lesquels nous avons fait correspondre des ordres, notamment : assis, couché, pas bouger, etc. Mais pour Dennis, il y a un terme en particulier qui le fait réagir de manière surprenante : « plage ».

L’adorable Staffie est, en effet, totalement accro à la plage. Celle-ci se trouve à 5 minutes en voiture de chez eux et le couple l’y emmène donc souvent. Dès que ses parents d’adoption prononcent le mot magique (« beach » en anglais), le quadrupède entre dans une joyeuse frénésie et se met même à pousser un cri unique en son genre, comme le rapporte le site Cesar’s Way.

On peut d’ailleurs s’en rendre compte dans cette vidéo postée ce lundi sur Twitter par The Dodo :

This pittie's reaction when his dad tells him they're going to the beach ???? pic.twitter.com/rBb2Z926Gz

A lire aussi : Un petit chien et un pigeon forment un duo d’amis aussi improbable qu’adorable