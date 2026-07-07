Ce chien errant devenu chien de sauvetage a sauvé des dizaines de vies suite au tremblement de terre au Venezuela

Ce Border Collie de 8 ans a été formé auprès d’une unité canine, et après avoir permis le sauvetage de nombreuses victimes, il est intervenu au Venezuela en mettant une fois de plus en avant ses qualités. Devenu héros de son pays, il est connu de nombreux citoyens vénézuéliens qui vantent ses mérites.

Nommé Tsunami, le chien a débuté sa vie dans la rue. En état de dénutrition et souffrant, il a été sorti du quartier de La Floresta en rencontrant Anita Vidal. Dans la foulée, il a entamé une formation auprès de l’unité canine de sauvetage K-SAR ECID, et a pu mettre à profit son sens aigu de l’olfaction. Tsunami a œuvré en Turquie, également en Syrie, et a tout récemment repris du service au Venezuela suite aux dégâts importants causés par le séisme.

Un expert en la matière

C’est Jorge Beens, spécialiste du sauvetage, explique Hola !, qui a repéré l’animal pour ses nombreuses qualités. Très agile, doué d’une intelligence évidente et d’un sens de l’attention, Tsunami a été intégré à une équipe de sauveteurs. La spécialité du Border Collie est la localisation de victimes dans les décombres, spécialité qu’il a améliorée au fil des ans et au contact de l’expertise de ses formateurs.

Né au Venezuela, il s’est déplacé bien au-delà des frontières de son pays, pour récemment y retourner.

Hola !

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Un sauvetage héroïque

C’est un événement en particulier qui a marqué le grand public. Le sauvetage en question a eu lieu à San Bernardino(Caracas), et son objectif était de repérer d’éventuelles victimes au niveau d’un immeuble de 8 étages effondré. Les équipes ont écouté Tsunami qui leur a indiqué un endroit avec beaucoup de précision à plusieurs reprises.

Au terme de l’opération, c’est un homme âgé de 60 ans qui a pu être sauvé. Il était resté sous les décombres durant plus de 6 heures.

La prouesse de Tsunami a fait le tour des médias, permettant au grand public de connaître le grand savoir-faire de ce chien hors du commun.

Hola !

Une page se tourne

Après avoir sauvé de nombreuses personnes, la carrière de Tsunami devrait bientôt toucher à sa fin. Fatigué, l’animal a connu des petits soucis de santé récents, notamment un épisode de déshydratation.

Si Tsunami ne retournera pas sur le terrain, il peut être certain que les citoyens vénézuéliens ne l’oublieront pas. De la rue aux informations nationales, son parcours force le respect.