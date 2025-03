Ce chien errant couvert de morsures accorde toute sa confiance au vétérinaire en se couchant tendrement sur ses genoux

Peso est actuellement pris en charge par le refuge Stray Rescue of St. Louis, situé dans le Missouri (États-Unis). Durant un certain laps de temps, il n’a connu que la rue et son lot de difficultés. Alors que des habitants avaient pris l’habitude de s’occuper de lui, un jour, ils ont été confrontés à la disparition soudaine du canidé.

« Ils l’ont trouvé caché dans une maison »

Les bons samaritains se sont lancés à la recherche du pauvre chien. C’est dans une maison abandonnée du quartier qu’ils ont fini par le trouver, couvert de morsures et fortement affaibli. Dog Heirs rapportait les propos du refuge : « Ils se sont précipités pour lui apporter des couvertures et ont appelé les secours ».

C’est ensuite Donna Lochmann, à la direction du refuge de St. Louis, qui est venue à la rencontre du Pitbull.

Stray Rescue of St. Louis / Facebook

« Il ne voulait pas sortir de la Jeep »

Meurtri, le chien a peiné à se déplacer jusqu’au véhicule venu pour le transférer dans une clinique vétérinaire. Une fois arrivé sur place, « il ne voulait pas sortir », se souvient Donna Lochmann.

Alors que l’équipe pensait que la suite serait difficile pour Peso, il a montré toutes les ressources qu’il avait encore en lui, et toute la confiance qu’il pouvait encore accorder en l’être humain.

Stray Rescue of St. Louis / Facebook

« Il est monté délicatement sur ses genoux »

Lorsque Peso est entré dans le bureau du Dr Oliver, il a compris qu’il allait être bien accompagné. Donna Lochmann expliquait : « Quand nous l’avons enfin fait entrer dans le bâtiment, il a rencontré le Dr Oliver. Il est monté délicatement sur ses genoux, l’a embrassé au visage, s’est laissé complètement tomber ».

A lire aussi : Un chien-loup fugue après son sauvetage et donne lieu à 5 jours de recherches ininterrompues sur plusieurs communes

La suite du rendez-vous a révélé l’ampleur des blessures de Peso, qui avait des plaies infectées partout sur le corps, en particulier au niveau des pattes. Le chien a reçu un traitement important, à base d’antibiotiques et d’analgésiques, lui permettant de retrouver son dynamisme après plusieurs semaines de convalescence.

Après cette nécessaire période de repos, ce « gros bébé » sera dirigé vers une famille d’accueil, en attendant sa chance de rejoindre sa famille pour toujours.