Un chat maladroit réveille brutalement sa propriétaire en lui renversant un verre d'eau sur la tête ! (vidéo)

Alors qu’elle dormait paisiblement, la propriétaire d’un chat particulièrement agité a eu droit à une douche froide, mais au sens propre de l’expression. Le responsable de ce réveil glacé n’est autre que son ami félin.

Personne n’aime être tiré de son doux sommeil, encore moins en étant aspergé d’eau. C’est pourtant ce qu’a vécu la propriétaire d’un chat, ce dernier s’étant montré particulièrement maladroit, comme le raconte le Daily Mail.

Le média britannique a, en effet, relayé la vidéo (à voir sur le site ViralHog.com) de cette scène cocasse ayant eu lieu le 4 novembre dernier dans un appartement situé quelque part en Thaïlande. Elle a été filmée par la caméra de surveillance installée dans la chambre de la propriétaire des lieux et de l’animal en question.

On y voit tout d’abord le chat grimper sur la tête de lit, pendant que sa maîtresse est tranquillement endormie. Le félin décide ensuite de passer entre le mur et une sorte de bouteille isotherme sans son couvercle et posée sur ladite tête de lit, nullement découragé par l’étroitesse de l’espace. Malgré toute sa souplesse, le quadrupède ne parvient pas à éviter la catastrophe.



ViralHog.com

Le réveil a été dur !

Il pousse involontairement la bouteille, qui tombe tout droit sur la tête de la jeune femme. Cette dernière a ainsi vu son rêve interrompu de la plus désagréable des manières. Le contenu s’est entièrement déversé sur elle, tandis qu’elle se demandait, totalement perdue, ce qui pouvait bien lui arriver.

Elle se doutait bien que son espiègle de chat y était pour quelque chose, mais n’en a eu la confirmation qu’en visionnant l’enregistrement. Résultat des courses : un réveil en fanfare et un oreiller complètement trempé. La prochaine fois, elle pensera bien à poser sa bouteille isotherme ailleurs que sur la tête de lit.