Parti disperser les cendres de son animal bien-aimé sur le Toit du monde, un homme rencontre un chien à 3 pattes et décide de changer sa vie

Originaire du Wisconsin (États-Unis), Kevin Leurquin était en voyage humanitaire au Népal avec l'association caritative Save One Life, lorsqu’il a fait une touchante rencontre. Ce voyage avait pour but de soutenir le travail de cette association qui s’occupe des personnes souffrant de troubles de la coagulation dans les pays en développement, une cause qui tient particulièrement à cœur à Kevin puisqu’il souffre lui-même d'hémophilie et d'arthrite douloureuse de la cheville. Le second but du voyage était plus symbolique pour l’homme de 45 ans : disperser les cendres de sa chienne, Driver, au sommet du camp de base.

Un voyage symbolique

Driver était décédée de manière inattendue après une courte maladie et son maître avait souhaité qu’elle fasse partie de son voyage au Népal. « Driver était une compagne fidèle qui aimait l'aventure et voulait m'accompagner partout », a-t-il déclaré à Newsweek. Il a également expliqué qu'elle l'avait aidé à vivre avec l'hémophilie et à surmonter bien des obstacles dans sa vie.

Répandre ses cendres au camp de base lors de ce trek représentait donc beaucoup pour Kevin et ce geste lui a permis, d’une certaine manière, de faire son deuil.

Ce que Kevin n’avait pas prévu, c’était que ce voyage humanitaire et symbolique lui permettrait aussi de rencontrer une nouvelle compagne…

Une nouvelle meilleure amie

En arrivant au Népal, Kevin a tout de suite remarqué le nombre important de chiens errants. Il a bien pris la mesure du problème lors du dernier jour du voyage lorsqu’il s’est rendu au KAT Centre Nepal, un centre de sauvetage pour animaux.

Kevin Leurquin / Instagram

Là-bas, il a été accueilli par une adorable chienne à 3 pattes nommée Aussie pour laquelle il a eu un coup de cœur immédiat.

« [Aussie] ressemblait tellement à Driver. Pleine d'énergie et toujours prête à partir à l'aventure. », se souvient le quadragénaire. Kevin a tout de suite su qu’il devait la ramener aux États-Unis, même s’il avait conscience que le processus d’adoption serait très compliqué.

Kevin Leurquin / Instagram

Avec l’aide des bénévoles, des familles d'accueil, des vétérinaires, des associations caritatives et de sa propre famille, l’homme a heureusement réussi à faire venir la petite chienne népalaise sur le sol américain.

Kevin Leurquin / Instagram

Après 7 mois d’attente et un voyage de plus de 11 000 km, Aussie, rebaptisée Summit, a retrouvé son nouveau maître et découvert sa nouvelle maison de Green Bay dans le Wisconsin. C’est une vie remplie d’amour et de balades dont profite désormais Summit, comme en témoigne son compte Instagram.

Kevin Leurquin / Instagram

Kevin, de son côté, travaille sur un livre « Finding Summit », afin de partager son histoire et de collecter des fonds pour sauver d’autres chiens. « L'amour n'a pas de frontières », a-t-il joliment conclu.