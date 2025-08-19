Ce chien de refuge, qui a commis des erreurs par le passé, attend que quelqu’un le comprenne et l’accepte

Hulio est arrivé au refuge plein d’espoir quelques années plus tôt. Malheureusement, le toutou n’a jamais trouvé sa perle rare malgré plusieurs tentatives d’adoption. C’est une boule de poils qui a besoin de temps pour s’habituer à quelqu’un, mais il est certain qu’elle sera infiniment reconnaissante envers la personne qui lui offrira enfin sa chance.

Hulio est entré en refuge en 2021 et se trouve actuellement dans les locaux de la SPA d’ Haguenau (Alsace). Des adoptants se sont intéressés à lui depuis son sauvetage, mais la cohabitation n’a pas fonctionné. Le croisé Cocker a eu du mal à s’intégrer et l’a parfois fait savoir de façon agressive. Désormais âgé de 10 ans, il est à la recherche d’un endroit dans lequel il pourra enfin se sentir à sa place.

Hulio est né en Macédoine, où son destin, comme celui de nombreux chiens errants dans le pays, s'annonçait très sombre. Récupéré par la fourrière locale, un avenir incertain l’attendait jusqu’à ce que son rapatriement vers l’Allemagne soit organisé. Là-bas, il a découvert la vie de famille, mais les adoptants n’étaient en réalité pas assez expérimentés pour répondre à ses besoins.

Il ne sait pas toujours comment s’exprimer

La boule de poils a donc rejoint la SPA d’Haguenau, où les membres de l’association ont appris à la connaître. Ils ont compris qu’elle était adorable et joyeuse du moment qu’on respectait son espace. Cela n’a pas toujours été le cas dans sa vie et Hulio s’est parfois senti frustré par certaines situations. Il lui est déjà arrivé de mordre, ne sachant pas comment se faire comprendre autrement.

Pour ses bienfaiteurs, il a besoin d’un propriétaire patient et disponible pour prendre le temps de l’éduquer. En effet, Hulio a besoin d’être compris, ce qui n’a pas vraiment été le cas jusqu’à présent dans ses précédentes maisons. Il est aussi nécessaire qu'il se sente en sécurité à cause de son passé difficile.

En somme, Hulio recherche un maître compréhensif capable de respecter ses besoins et de favoriser son bien-être général : « Je sais que mon parcours peut sembler décourageant, mais je tenais à être transparent et sincère avec vous. Je rêve d'un foyer aimant où je peux enfin me sentir en sécurité et aimé », écrivaient ses bienfaiteurs en parlant en son nom.

Pour tous ceux qui souhaiteraient l’aider, mais qui n’ont pas la possibilité de l’adopter, il est possible de le parrainer. Cela permet de participer à ses frais de nourriture, ou encore, à ses soins.