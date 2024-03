Il prétend avoir été mordu par son chien pour justifier son geste, la nature de son acte déclenche la réaction immédiate de la police

Prétendant avoir été mordu par son chien, un sexagénaire a cherché à se débarrasser de ce dernier en lui tirant dessus avec une arme à feu et en le muselant avec du ruban adhésif. Fort heureusement, l’animal y a survécu et a rencontré la bonne personne alors qu’il errait au bord de la route.

Jesse Hughes était au volant de sa voiture quand elle a repéré un chien mal en point, marchant seul le long de la route à Soldotna, en Alaska (Etats-Unis), le dimanche 25 février.

Elle s’est tout de suite arrêtée pour lui porter secours. Le Husky Sibérien appelé Ace avait le museau fermé par du ruban adhésif et saignait au niveau de l’arrière-train, rapportait KTVF. Elle l’a aussitôt emmené à la clinique vétérinaire la plus proche, où l’examen a révélé qu’il souffrait d’une fracture de la hanche causée par une arme à feu.





Prévenue, l’association locale Kenai Peninsula Animal Lovers Rescue a lancé un appel aux dons pour financer son opération et ses soins. 3000 dollars (2800 euros) ont ainsi été récoltés en quelques heures.

L’intervention chirurgicale s’est parfaitement déroulée. D’après les vétérinaires, Ace devraient s’en remettre sous 4 à 6 semaines. Sa sauveuse Jesse Hughes a indiqué qu’elle était prête à l’accueillir chez elle, voire à l’adopter définitivement.

Le lendemain, le propriétaire du Husky a été identifié. Il s’agit de Sam Allen Renney, âgé de 63 ans et habitant Soldotna. Il a admis, auprès des forces de l’ordre et des vétérinaires, avoir tenté d’éliminer le chien sous prétexte que ce dernier l’avait mordu.

Un chien pas du tout agressif, d’après les témoins

Un récit auquel son voisin Robert Green ne croit pas. Ace et l’autre chien de Sam Allen Renney, un Golden Retriever, avaient l’habitude de venir chez lui pour jouer avec ses animaux de compagnie. Les 2 canidés « n’ont jamais été agressifs envers moi, assure-t-il. Ils n'ont jamais été agressifs envers mon chien âgé ayant des problèmes de hanche. Ils n'ont jamais été agressifs envers mes chats. »

Même constat du côté de Jesse Hughes, qui dit que lorsqu’elle lui est venue en aide, il l’a approchée très calmement et n’a pas affiché la moindre hostilité. A la clinique vétérinaire, il a laissé sans broncher le personnel lui retirer le ruban et le raser pour examiner et soigner sa blessure.

KTVF

Après l’opération, le propriétaire d’Ace a été autorisé à le récupérer. Les policiers ont expliqué qu’ils ne pouvaient pas l’en empêcher en l’absence de procédure judiciaire à son encontre. Le jour-même, cette dernière a finalement été lancée et les forces de l’ordre ont pu se rendre à son domicile le lendemain pour lui retirer le chien.