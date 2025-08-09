Ce chien de refuge ne lâche pas sa propriétaire d’accueil du regard et admire chacun de ses faits et gestes (vidéo)

Il y a des plaisirs simples que nous avons tendance à négliger, car ils font partie de notre quotidien. Pour ce chien de refuge de passage en famille d’accueil, le simple fait d’être en présence de quelqu’un qu’il apprécie le rend heureux. C’est un instant qu’il chérit, et cela se lit sur son visage.

Un toutou au pelage noir dont on ne connaît pas le prénom a fait fondre le cœur des utilisateurs de TikTok à la fin du mois de juin. Le chien au cœur pur était simplement heureux d’être dans sa famille d’accueil, et plus précisément en compagnie d’un membre du foyer qu’il affectionnait tout particulièrement.

Il s’agissait de la fille de ses propriétaires d’accueil, comme l’a précisé Newsweek . Celle-ci est vite tombée sous le charme de la boule de poils qui la suivait partout dans la maison. En effet, le quadrupède semblait avoir eu un petit coup de foudre pour elle et ne cessait de la regarder, qu’importe ce qu’elle pouvait bien faire.

@leahscoobydoobydoo / TikTok

Un regard qui en dit long

Une vidéo postée sur TikTok illustre parfaitement le comportement du canidé en présence de la jeune femme. Cette dernière se maquille dans sa chambre et, plutôt que de rejoindre le reste de la famille dans la cuisine, le toutou a préféré la suivre. Il s’est installé sur le lit, face à elle pour ne rien manquer du spectacle ! Car pour lui, le simple fait de regarder sa nouvelle amie est un moment très plaisant.

D’ailleurs, quand cette dernière se retourne pour l’observer aussi, il se met à remuer la queue, content de recevoir cette attention. Une chose est sûre, il n’a d’yeux que pour elle et, réciproquement, sa sœur provisoire est sous son charme : « Comment peut-il être au refuge alors que c’est un ange parfait ? », écrivait la femme.

Les internautes ont fondu devant la vidéo, qui est devenue virale sur le réseau social. Ils ont déterminé que la jeune femme devait adopter le toutou tant leur lien était spécial. Toutefois, il s’agissait de sa maison provisoire et le quadrupède a rejoint sa famille pour la vie après avoir été adopté. Un moment difficile pour son amie humaine, qui s’était beaucoup attachée à lui pendant son séjour chez elle.

Elle peut toutefois se réconforter avec l’idée qu’il s’épanouit dans sa nouvelle maison, et que le refuge n’est plus qu’un lointain souvenir pour lui.