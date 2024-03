La seule chienne non adoptée lors d’un événement organisé par son refuge fait fondre le cœur d’un couple 2 jours plus tard

L’organisme de sauvetage pour animaux Humane Society a pris en charge Patricia dans ses locaux de Tampa Bay, en Floride (États-Unis). La femelle croisée Terrier de 4 ans était prête à rejoindre sa maison pour la vie, mais ne trouvait pas sa perle rare. Pourtant, elle méritait comme tout le monde d’avoir sa propre famille et après avoir vu ses congénères partir avec la leur, c’était à son tour de connaître le bonheur.

Les sauveteurs de Patricia ont veillé à ce qu’elle ne manque de rien au refuge et l’ont couverte d’affection. Malheureusement, leur bienveillance ne remplaçait pas la présence de maîtres aimants. Tout le monde savait qu’elle s’épanouirait dans sa maison auprès de ses humains.

Danelle Murphy / Facebook

Une journée peu concluante

Pour aider leurs pensionnaires à trouver une famille, les membres de l’association ont organisé l’événement d’adoption Bark in the Park au début du mois de février. Le but était de présenter les chiens du chenil aux visiteurs dans un environnement plus chaleureux que celui du refuge et de favoriser les adoptions.

Patricia a participé avec 14 autres canidés, mentionnait Miami Herald. À la fin de la journée, tous ont trouvé de nouveaux propriétaires, mais pas elle. Elle était la seule à rentrer au refuge ce jour-là. Selon le personnel de Humane Society, cela « devait se passer comme ça », car elle a fait une rencontre décisive 2 jours plus tard.

Un coup de cœur réciproque

Joshua et sa compagne, un couple d’Américains, venaient de perdre leur animal de compagnie tant aimé. Le vide qu’il avait laissé derrière lui ne pouvait être comblé que par la présence d’une autre boule de poils, alors ils ont regardé les chiens disponibles sur la page internet de Humane Society. Ils ont découvert le beau minois de Patricia et sont tombés sous le charme.

En allant lui rendre visite, le coup de foudre s’est confirmé : « Joshua est entré et est tombé amoureux de sa gentillesse ainsi que de son doux visage. Il savait qu'elle serait parfaite pour sa famille » écrivait un porte-parole de l’organisme sur Facebook. Comme une évidence, le couple a décidé de l’adopter et lui a offert la vie qu’elle attendait depuis longtemps.