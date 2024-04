Ces signaux qui doivent vous alerter sur un besoin d'amour et une éventuelle dépression de votre chien

Il n’est pas toujours évident d’établir un lien entre le comportement d’un chien et le fait qu’il souffre de dépression. Or, il est indispensable d’identifier les signaux susceptibles de nous alerter pour agir le plus rapidement et efficacement possible.

La dépression ne touche pas que les humains. Malheureusement, nos amis canins sont également concernés par ce trouble qui peut avoir une variété de facteurs déclencheurs ou aggravants : manque d’activité et de stimulation, perte d’un membre de la famille (humain ou même congénère), déménagement…

En tant que propriétaires, nous nous devons de veiller au bien-être de nos chiens et les aider à aller mieux s’ils venaient à souffrir de dépression. Pour cela, il est nécessaire de reconnaître les manifestations de ce mal-être. Une tâche qui n’est pas toujours évidente, car certains signes sont plus subtils que d’autres.

Comment reconnaît-on un chien déprimé ?

1. Mon chien détruit tout ce qui lui tombe sous la patte

La destruction fait partie des réflexes caractéristiques observés chez un chien qui déprime. Ce que l’on pourrait méprendre pour un problème d’éducation peut, en fait, être l’expression d’un profond mal-être chez nos amis à 4 pattes.

Un chien en état de dépression peut ainsi se mettre à ronger et détériorer des vêtements, des objets du quotidien (télécommande, câbles…) et toutes sortes de choses. Ce mal-être est possiblement lié à l’anxiété de séparation, la solitude, le manque d’exercice ou encore un changement d’environnement.

2. Mon chien se comporte étrangement

Tout changement de comportement notable chez le chien est un signal d’alerte. Ainsi, un chien qui est d’habitude très actif et joueur, et qui a tendance à se montrer moins enthousiaste lors des promenades, exercices et séances de jeu est susceptible de souffrir de dépression.

Il est important qu’il soit vu par le vétérinaire, non seulement pour écarter d’autres pistes (problèmes articulaires, par exemple), mais aussi pour qu’il vous oriente vers les solutions les mieux indiquées.

3. Mon chien passe de plus en plus de temps seul

Les chiens sont des animaux sociaux par excellence. Ils ont besoin d’échanger avec d’autres individus, qu’il s’agisse des membres humains de leur famille ou de leurs congénères et même de représentants d’autres espèces.

Ainsi, un chien dépressif peut avoir tendance à fuir les interactions et à s’isoler. Le rôle du propriétaire consiste alors à passer davantage de temps avec lui, à lui accorder plus d’attention, de manière à ce qu’il comprenne qu’il est aimé et entouré.

4. Mon chien s’intéresse moins à la nourriture

La perte d’appétit n’est jamais bon signe pour un chien et n’a rien d’anodin. Outre les facteurs physiologiques (troubles gastro-intestinaux, problèmes dentaires…), la dépression fait partie des causes principales du désintérêt de l’animal pour la nourriture. Les conséquences sur sa santé peuvent être graves, entre perte de poids et carences notamment.

Là encore, c’est avec le vétérinaire qu’il convient d’explorer les différentes pistes d’explication de la perte d’appétit. Le praticien pourra ainsi proposer le traitement adéquat.