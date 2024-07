Une étude révèle que le stress humain influence le comportement des chiens à travers leur odorat

Les chiens domestiques sont de grands observateurs. Ils sont capables de déceler certaines émotions et états de leur maître, tels que le stress. Plus encore, celui-ci impacte leur comportement général et les pousse à avoir des comportements différents.

Le Docteur Nicola Rooney et ses collaborateurs de l’école vétérinaire de Bristol (Royaume-Uni), ont mené une étude aux conclusions surprenantes. Celle-ci mettait en évidence le lien entre le stress humain et le comportement des chiens exposés à cet état. En effet, selon les résultats, nos amis les toutous ressentiraient notre anxiété et s’en imprégneraient.

Le corps humain manifeste le stress de différentes façons. La respiration est modifiée et la transpiration est accentuée à tel point que ces tensions ressenties ont « une odeur ». C’est celle-ci que les chiens percevraient lorsqu’ils sont en présence d’une personne angoissée.

« L’odeur du stress »

Pour tester cette théorie, Nicola Rooney et les autres chercheurs se sont entourés de 18 chiens de races différentes, précisait le Shropshire Star. Tous étaient exposés face à 2 bols. L’un contenait de la nourriture et l’autre était vide, ce qu’ils ont fini par comprendre avec un entraînement. Une fois cette première étape passée, un troisième bol a été ajouté entre les 2 autres pour perturber les animaux.

Avant de faire leur choix pour trouver le bol contenant les friandises, les chiens devaient renifler des échantillons de sueur humaine. Ils avaient été prélevés sur des humains stressés ou détendus, et cela a eu un impact sur la décision des canidés. Ceux qui étaient en contact avec l’odeur d’humains angoissés mettaient plus de temps à trouver le bol de friandises, contrairement aux autres.

© University of Bristol

« Un état émotionnel négatif »

En somme, quand les chiens ressentaient le stress d’un humain, ils étaient beaucoup plus pessimistes. Au contraire, ils avaient plus d’entrain lorsque l’odeur était associée à la relaxation : « Nous montrons ici que même l'odeur d'un humain stressé et inconnu affecte l'état émotionnel d'un chien, sa perception des récompenses et sa capacité d'apprentissage » affirmait le Docteur Nicola Rooney.

Ses propos rejoignent ceux de nombreux éducateurs : « Les maîtres-chiens de travail décrivent souvent le stress comme se propageant par la laisse, mais nous avons montré qu'il peut également se propager par l'air ». Les toutous, considérés comme les meilleurs amis des hommes, seraient définitivement de véritables tampons émotionnels.