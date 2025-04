Ce chien, blessé par une flèche et une balle, se bat pour sa survie avec ses sauveteurs après avoir été visé par des individus malintentionnés

Lorsque ce chien a été retrouvé, il avait une flèche dans le cou. La découverte des bénévoles ne s’est pas arrêtée là, et il a été révélé que l’animal avait aussi reçu une balle dans l’abdomen. « Traqué », « Chassé », on ignore les tenants et les aboutissants exacts de la situation, mais l’on imagine que le chien était clairement visé.

« Il était traqué », selon l’équipe du refuge venue à sa rencontre, le Stray Rescue, situé dans le Missouri (États-Unis). Le pauvre canidé a été pris en charge et en parallèle une enquête a été ouverte pour retrouver les coupables. Confié à une clinique vétérinaire en urgence, le chien a eu besoin d’un soutien immense pour espérer s’en sortir.

Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Stray Rescue of St. Louis / Facebook

« La flèche le transperçait de part en part »

Le chien, qui a reçu le nom de Lucky Charm, présentait une flèche cassée dans son cou lorsqu’il est arrivé à la clinique, expliquait People. Il a aussitôt passé une radio, afin de localiser le corps étranger précisément. Les nouvelles n’étaient pas bonnes, expliquait le refuge : « Après avoir effectué une radiographie, nous avons clairement vu que la flèche le transperçait de part en part. Elle se trouvait près de sa colonne vertébrale et de son œsophage ».

Une autre radio a révélé aussi la présence d’une balle, laissant présager l’état de souffrance extrême du chien.

Stray Rescue of St. Louis / Facebook

« Nous lui avons envoyé plein d’amour »

L’équipe médicale a débuté l’opération au niveau du cou de Lucky Charm et s’est aperçue de l’ampleur des dégâts causés par la flèche. La trachée du chien était en réalité atteinte. Aux côtés de ses sauveteurs, Lucky Charm a donc pris la route vers une clinique plus spécialisée, pour subir une intervention consistant à préserver l’intégrité de sa trachée. « Nous l’avons attaché au brancard et l’avons bordé de couvertures », se souviennent les bénévoles.

« Ils voulaient sa mort »

À l’heure actuelle, le chien n’est pas encore totalement rétabli. Il a été « recousu » en 2 points au niveau de la trachée et réapprend les gestes du quotidien depuis son opération, dont celui de s’alimenter. Soutenu par une équipe convaincue de ses possibilités de guérison, le chien devrait remonter la pente.

Toutes les personnes ayant croisé la route de Lucky Charm sont sidérées par la violence subie. Autorités comme défenseurs de la cause animale ne comptent pas en rester là. L’auteur des faits s’expose à un an d’emprisonnement et à 2000 dollars d’amende.