Une collecte de fonds sauve une chienne blessée par une flèche et nécessitant une lourde opération

Daisy souffrait en silence. Alors que cette chienne en avait fini avec l’errance grâce à la famille bienveillante qui l’avait recueillie, elle ne pouvait profiter pleinement de sa nouvelle vie à cause d’un projectile logé dans son abdomen. Victime d’un tir d’arbalète ou d’arc, il lui fallait subir une intervention chirurgicale complexe et coûteuse.

3 semaines après la découverte choquante faite par un couple ayant recueillie une chienne errante, des nouvelles réjouissantes ont été données au sujet de cette dernière par la fondatrice de l’association l’ayant aidée, rapportait CBS 17 le dimanche 23 février.

Daisy, croisée Labrador Retriever, avait été adoptée par Jonathan Dickens et sa compagne qui l’avaient sortie de l’errance. La chienne était transie de froid, apeurée, affamée et blessée au moment de son sauvetage.



CBS 17 / YouTube

Elle avait été emmenée chez une vétérinaire et soignée, mais la famille de Daisy, qui habite le comté de Nash en Caroline du Nord (Etats-Unis), avait constaté par la suite un gonflement au niveau de son abdomen. Des radiographies avaient révélé le terrible secret que cachait la chienne et qui la faisait tant souffrir ; un morceau de flèche de 15 centimètres logé dans son ventre.



CBS 17 / YouTube

Daisy devait être opérée, mais Jonathan Dickens ne disposait pas des 3000 dollars nécessaires (2850 euros environ) pour l’intervention et les traitements.

La clinique vétérinaire de Coats a contacté Shelley Milburn, fondatrice de l’association locale de protection animale Promoting Animal Welfare in North Carolina. Alors que Jonathan Dickens pensait jusque-là que la seule option pour sauver la vie de son amie à 4 pattes aurait été de la céder à un refuge ayant les moyens de la faire opérer, Shelley Milburn l’a aidé à la garder.

La somme nécessaire réunie en moins d’une journée

Elle a, en effet, lancé un appel aux dons. Les 3000 dollars ont été collectés en moins de 24 heures. Daisy a subi une intervention chirurgicale de plusieurs heures qui a permis de retirer la flèche en toute sécurité.

CBS 17 / YouTube

Le dimanche 23 février, soit 3 semaines après l’annonce du diagnostic, Shelley Milburn a assuré que Daisy s’était parfaitement remise de l’opération, qu’elle venait de se faire retirer les points de suture et qu’elle reprenait du poids. Elle a ajouté qu’elle n’avait plus besoin de porter sa collerette vétérinaire et qu’elle profite désormais de sa nouvelle vie au sein de sa famille, qui comprend d’autres chiens.