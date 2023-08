Ce chien autrefois errant réalise qu'il est devenu un peu trop gourmand en voulant passer par la chatière

Drax en a fini avec la faim et la peur qui caractérisaient son quotidien quand il errait dans les rues. Ce chien a toutefois pris un petit peu trop de poids, et un épisode cocasse a fait prendre conscience à ses maîtres qu’il valait mieux le ramener à la raison sur le plan alimentaire.

Jusqu’à son sauvetage et son adoption par Charmaine Hulley, la vie de Drax était un véritable parcours du combattant au quotidien. Ce Labrador Retriever avait connu une longue période d’errance, sans sécurité ni bonheur, d’après Bored Panda.

Le chien vivait au jour le jour dans les rues, affamé, extrêmement maigre et terrifié en permanence. Il avait été découvert par la sœur de Charmaine Hulley alors qu’il cherchait désespérément de quoi manger devant un supermarché en Australie.



KingdomOfAnimals

La jeune femme et son mari avaient décidé de l’accueillir et de le soigner. A l’époque, le couple hébergeait Charmaine Hulley et cette dernière s’était rapidement attachée au canidé.

Elle l’avait accompagné dans son long et difficile processus de guérison. Grâce à elle, son état s’était considérablement amélioré, tant physiquement que psychologiquement et émotionnellement. Lui qui avait trop peur pour accepter la nourriture qu’on lui donnait malgré la faim, est aujourd’hui un chien en pleine confiance.

Quand Charmaine Hulley avait quitté le foyer de sa sœur pour s’installer avec son petit-ami Taylor, elle avait emmené Drax. Le Labrador n’a jamais été aussi heureux et est devenu ami avec les 4 autres chiens du couple, sauvés de la rue eux aussi.

Drax est désormais à l’abri du besoin, surtout en ce qui concerne la nourriture. Il mange à sa faim, mais depuis quelque temps, il va même bien au-delà.

Charmaine Hulley devait emménager chez sa mère quelque temps. Drax est resté avec Taylor, qui est absent quasiment toute la journée pour son travail. Ce qui a eu des répercussions sur les habitudes alimentaires du chien.

Il recevait de trop grandes portions et même souvent des aliments pour humains, pas du tout adaptés aux besoins d’un canidé ; poulet frit, fast-food… Drax a ainsi pris du poids.

Un grand moment de solitude pour Drax

Récemment, Taylor et Drax ont rendu visite à Charmaine Hulley. Le Labrador était tout excité de retrouver sa maîtresse et ses 4 congénères, avec lesquels il a passé des heures à jouer. Pendant que la joyeuse meute s’amusait, Drax a tenté de passer par la chatière. Son embonpoint en a toutefois décidé autrement.



KingdomOfAnimals

Le quadrupède s’y est coincé et, en tentant de se libérer, a fini par arracher tout le panneau de porte. Lui qui était cachectique quelques années plus tôt est aujourd’hui si enrobé qu’il s’est retrouvé piégé dans une chatière. Tout le monde est évidemment ravi qu’il ne manque de rien désormais, mais le surpoids est extrêmement mauvais pour sa santé.

A lire aussi : Après 10 ans de vie commune, des maîtres se séparent de leur chienne parce qu'ils « n’en veulent plus » (vidéo)



KingdomOfAnimals

Charmaine Hulley a expliqué à Taylor qu’il était important que Drax renoue avec un régime alimentaire en adéquation avec ses besoins réels. Son petit-ami lui a promis de faire des efforts dans ce sens depuis. Espérons qu’il tiendra parole.