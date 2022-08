A bout de forces lors d'une promenade en montagne, une chienne en surpoids s'effondre et déclenche l'intervention des secours

Blessée aux pattes et épuisée, une chienne qui n’était plus capable de reprendre la marche lors d’une randonnée en montagne, a été secourue par une équipe spécialisée. Les 3 femmes qu’elle accompagnait avaient tenté en vain de la porter.

Au Royaume-Uni, une chienne en surpoids et ne pouvant plus marcher, a dû être évacuée sur civière pour la faire redescendre de la montagne où elle était en randonnée. Un récit rapporté par Times Now.

Ce sauvetage a eu lieu le 14 août sur le site du Ben Nevis, plus haut sommet des îles Britanniques. Appelée Maggie, la chienne en question s’y promenait en compagnie de 3 femmes.



Alors que le groupe entamait la descente, la femelle Akbash – une race canine turque proche du Berger d’Anatolie – s’est effondrée et refusait de faire un pas de plus. Les randonneuses ont tenté de la porter, mais elle était trop lourde pour elles. Leurs encouragements ont été tout aussi infructueux.

Elles ont fini par appeler les secours. C’est une unité de sauvetage en montagne spécialisée, la Lochaber Mountain Rescue Team, qui est intervenue.

Coupures aux pattes, fatigue et surpoids empêchaient la chienne de poursuivre la marche

D’après ses membres, Maggie souffrait de coupures aux pattes, très probablement survenues lors de l’ascension. Ce qui, combiné au surpoids, la chaleur et la fatigue, rendait la descente extrêmement difficile pour la chienne.

Les secouristes l’ont installée sur une civière et se sont relayés pour la porter. La marche a duré 5 longues heures. La chienne pouvait enfin reprendre des forces, après avoir été soignée.

La Lochaber Mountain Rescue Team conseille aux propriétaires canins souhaitant emmener leurs chiens en randonnée en montagne de ne le faire que si ces derniers sont en bonne condition physique.