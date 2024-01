Le propriétaire du chien Raven remporte le jackpot à un jeu de grattage et fait un don généreux à un refuge pour animaux

Un habitant du Massachusetts, dans le nord-est des Etats-Unis, a été particulièrement chanceux en prenant un ticket de loterie à gratter. Celui-ci lui a, en effet, valu de remporter plusieurs millions de dollars et il a tout de suite pensé à en offrir une partie à la cause animale. Cette dernière lui tient à cœur, lui qui est propriétaire d’un chien qui le suit absolument partout.

Un propriétaire canin ayant gagné une importance somme d’argent grâce à un ticket à gratter a décidé d’effectuer un don généreux au profit d’un refuge local, rapportait CBS News.

Paul Riley est un retraité habitant Peabody près de Boston, dans l’Etat du Massachusetts. Récemment, la chance lui a souri à un jeu de grattage. L’homme a, en effet, remporté le jackpot de 4 millions de dollars, soit 3,7 millions d’euros environ.

Le mercredi 16 janvier 2024, il s’est rendu au siège de la Massachusetts State Lottery, à Dorchester, pour se voir remettre son chèque. Pour Paul Riley, il était hors de question de vivre ce grand moment sans son chien à ses côtés. Raven l’y a, en effet accompagné, comme il le fait depuis des années où que son maître aille.



Massachusetts State Lottery / TikTok

Paul Riley a toujours été un grand amoureux des animaux et sensible à leur cause. Après avoir récupéré son chèque aux côtés de Raven, il a déclaré qu’il allait commencer par acheter une nouvelle voiture pour sa femme, mais aussi et surtout qu’il avait l’intention d’apporter sa contribution au bien-être de ses amis animaux.

A lire aussi : Des dizaines de chiens policiers rendent un vibrant hommage à leur congénère parti en héros lors d'une mission

Une manne salutaire pour l’Animal Rescue League of Boston

Il a ainsi indiqué qu’il ferait don d’une partie conséquente de ses gains à une association locale, l’Animal Rescue League of Boston en l’occurrence. Une organisation dont nous avions relaté plusieurs sauvetages, dont ceux des chats Maleficent et King souffrant d’obésité et d’un chien cachectique appelé Dobby.

C’est un merveilleux cadeau que Paul Riley et son chien font à la structure d’accueil qui, comme tant d’autres, ont besoin de fonds importants pour prendre soin de leurs pensionnaires et continuer à en recueillir et sauver d’autres.