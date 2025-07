Ce chien au flair puissant et expérimenté fait trembler les braconniers dans une réserve de tigres

En Inde, un allié inattendu mène une guerre discrète mais acharnée contre les braconniers. Son flair redoutable et son dévouement sans faille font de lui une figure emblématique de la protection animale. Ce héros à fourrure ne chasse pas pour survivre ; il traque ceux qui menacent les espèces les plus vulnérables du pays.

Située dans les districts de Sagar, Damoh et Narsinghpur en Inde et s’étendant sur plus de 2000 km2, la réserve de Veerangana Rani Durgavati est l’un des plus importants sanctuaires de tigres du pays. Elle abrite également des léopards, des antilopes cervicapres, des ours ou encore des oiseaux en voie de disparition.

Malheureusement, ces animaux, en particulier les tigres, sont ciblés par les braconniers. Les gens mal intentionnés s’en prennent également aux précieuses réserves forestières. Pour les en empêcher, les autorités disposent d’un atout de taille, un véritable super-héros anti-braconnage à 4 pattes.

Il s’agit de Galileo, chien employé par le département de la préservation des forêts. Ce croisé Berger Belge Malinois de 8 ans travaille dans cette réserve depuis 2020. En 5 années d’activité à la Veerangana Rani Durgavati, il a contribué à mettre fin à 51 cas de contrebande et à l’arrestation de 91 braconniers, d’après The Free Press Journal.



Galileo s’était d’ailleurs déjà illustré ailleurs, puisqu’il était d’abord intervenu dans le sanctuaire de crocodiles de Morena, 400 kilomètres plus au nord. Son efficacité était telle qu’il avait été décidé de l’affecter à la protection des tigres à la réserve Veerangana Rani Durgavati, site encore plus sensible.

Un fin limier au service de la faune

Grâce à son nez fin et à sa formation poussée, il est capable de flairer les indices menant vers les auteurs de faits de braconnage et de contrebande, notamment les pièges qu’ils installent. Récemment, il s’est signalé par la découverte d’éléments ayant permis d’inculper des individus ayant tué un léopard et un ours.

Galileo constitue donc un acteur majeur de la lutte contre ce fléau. Si bien qu’une équipe est entièrement dédiée à son entraînement, mais aussi à son alimentation pour laquelle le département indique dépenser 50 000 roupies par mois (près de 500 euros). En outre, un véhicule est spécialement mis à la disposition du chien et de son maître pour faciliter leurs déplacements au sein de la réserve.