Le geste touchant d'un chien pour réconforter un bébé en pleurs (vidéo)

De nombreuses vidéos d'animaux adorables circulent sur la toile. Ici, il est question d'un chien soucieux du bien-être du nouveau membre de sa famille. Une vidéo publiée récemment par ses propriétaires révèle un geste touchant.

Tommy s'est toujours montré aimant et loyal envers les membres de son foyer. Nick Elliott le qualifie de chien doux et attentif. L'arrivée de Macie, début juillet, n'a fait que renforcer « l'instinct » protecteur du Dobermann âgé de 2 ans.

Les parents ont pris le temps de présenter le nouveau-né à leur compagnon à 4 pattes. « Nous l'avons laissé sentir ses vêtements », a expliqué Nick Elliott au Dodo. « Nous avons amené Macie, et il était naturellement doux et curieux. »

© Nick Elliot

Tommy s'est aussitôt donné pour mission de protéger et de prendre soin de sa « petite sœur ». Sensible aux émotions du bébé, le canidé essaie de le consoler chaque fois que cela est possible. « Il avait l'habitude de gémir un peu tristement lorsqu'elle pleurait pendant les premiers jours », a déclaré le papa. « Il passe régulièrement devant elle, la surveille dans son berceau et, à chaque fois, remue la queue si elle va bien. »

© Nick Elliot

Le chien est comme un frère pour Macie

3 semaines après que Macie ait pointé le bout de son nez pour la première fois, le couple a été témoin d'une scène attendrissante.

Le chien a décidé de prendre les choses en patte, lorsque le nourrisson s'est mis à pleurer. Le Dobermann l'a réconforté en lui apportant son nounours préféré. La vidéo, postée sur les réseaux sociaux, montre l'animal déposer la peluche dans la poussette, tout en remuant la queue. Cette petite attention mignonne se révèle un véritable rayon de soleil, qui réchauffe le cœur. Nous ne pouvons que sourire !

Nick Elliott est convaincu que sa fille pourra toujours compter sur son grand frère à fourrure. Selon lui, il fera tout pour la rendre heureuse.

A lire aussi : Un Golden Retriever adopte les petits d’une lapine sauvée par son propriétaire (vidéo)

© Nick Elliot