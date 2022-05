Un chien à 3 pattes victime d'un cancer est salué en héros pour avoir sauvé un bébé loutre (vidéo)

Quoi de mieux que la fête de la résurrection pour sauver une vie ? Dimanche 17 avril, un chien nommé Gus a tendu la patte à un bébé loutre et a été accueilli en héros.

Gus a fait la fierté de sa famille. À Pâques, le Goldendoodle (Golden Retriever / Caniche) a sauté dans une rivière et a bravé l'eau froide pour récupérer une jeune loutre abandonnée, rapporte le magazine People. À la suite de cette opération de sauvetage, le canidé a apporté sa jolie prise à Cleo Young, sa propriétaire, et ses filles.

La famille a tenté de retrouver la maman de la petite boule de poils, mais n'a jamais réussi à mettre la main dessus. Jeune et frêle, l'animal sauvage réclamait des soins spécifiques. Pour son bien, Cleo et ses proches ont transporté la rescapée au Centre de réhabilitation de la faune du Minnesota (WRC). « C'était une sorte de voyage éprouvant car il fermait à 18h00 et nous ne savions pas si nous allions y arriver », a déclaré Cleo. Heureusement, le personnel a pris en charge le colis spécial.

Une rencontre salvatrice

« Nous étions assez inquiets les 36 premières heures, ont indiqué les travailleurs du centre, il était froid au toucher et nous ne savions pas s'il avait aspiré de l'eau, ce qui aurait pu entraîner une pneumonie. »

Rassurez-vous, grâce à l'intervention héroïque du chien et aux nombreux soins fournis, le bébé loutre se porte bien aujourd'hui. Ses bienfaiteurs ont indiqué qu'il était « beaucoup trop jeune » pour se retrouver dans l'eau et aurait dû rester dans une tanière avec sa mère.

Gus est donc apparu comme un ange gardien, dont la mission consistait à le sauver. « Je pense qu'il savait que la loutre allait mal et que quelque chose n'allait pas, a estimé l'une des filles de Cleo Young, il a reçu beaucoup de friandises par la suite. »

Un cancer et une patte en moins

Le comportement du Goldendoodle a épaté ses proches. Et pour cause : il suit actuellement un traitement contre le cancer à l'hôpital vétérinaire de l'Université du Minnesota. Au cours du mois de février, un chirurgien a été contraint d'amputer l'un de ses membres arrière, victime d'une tumeur. À Pâques, c'était la première fois que Gus nageait avec seulement 3 pattes.

Bienveillant, courageux et hardi, le chien représente une véritable source d'inspiration pour nous autres humains. Il nous offre une belle leçon de vie et d'humanité.

© CBS