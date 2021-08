Ce chaton a créé son propre jeu avec une intelligence folle (vidéo)

Que les chats soient des êtres intelligents et sans cesse capable de nous surprendre, ce n’est pas un scoop pour tous ceux qui les côtoient. La séquence dont il s’agit ici, montrant l’un d’eux jouant à un jeu qu’il a lui-même créé, vaut toutefois le détour. Une vidéo postée par un utilisateur de Reddit et qui n’a pas tardé à devenir virale.

Que fait une personne lorsqu’elle s’ennuie ? Elle s’invente une activité et s’occupe ainsi l’esprit et les mains. C’est aussi ce que font nos animaux de compagnie, comme le prouve cette vidéo relayée par le Hindustan Times ce mercredi 18 août.

Une scène à la fois surprenante et adorable, publiée hier sur le site web communautaire américain Reddit par un utilisateur employant le pseudonyme de PortobelloRoad. En seulement quelques heures, le post a atteint les 6800 « upvotes » (pouces en l’air) et suscité des dizaines de commentaires d’internautes admiratifs et amusés.

PortobelloRoad / Reddit

Un chat créatif et qui s’amuse à sa façon

L’auteur de la publication explique que le chat en question est celui de sa sœur et qu’il répond au nom de Stanley. L’animal « a inventé un jeu auquel il adore s’adonner », indique-t-il également en légende de la vidéo.

Les images montrent d’abord le félin se tenant sur un tapis, face à son arbre à chat / griffoir. La structure est surmontée d’un panier au fond duquel se trouve un objet. Le jeu créé par l’animal consiste à donner un coup de patte sous ledit panier pour faire sauter le jouet en l’air, puis à aller le récupérer pour recommencer. Stanley essaie même parfois de rattraper l’objet en plein vol après l’avoir projeté en usant de sa technique très personnelle.

La séquence est une preuve de plus que les chats sont dotés d’une intelligence remarquable. Elle vient aussi rappeler que l’on ne s’ennuie jamais avec ces êtres incroyables et qu’ils sauront toujours nous étonner.

Voici la vidéo en question :