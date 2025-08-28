Ce chat rend visite à ses voisins tous les jours pour dormir dans le panier de leur chien (vidéo)

Oliver est sans-gêne ! Il se rend chaque jour chez ses voisins, pour dormir dans le panier de leur chien. Une vidéo publiée sur le compte Instagram @englishbulldog_emmie montrant les petites habitudes du chat a suscité des milliers de réactions.

Oliver est un petit félin qui mène la belle vie, et adore ses voisins. À tel point qu’il leur rend visite chaque jour ! Sur place, le chat ne quémande pas de nourriture ou de caresses. S’il se rend dans la maison d’à-côté, c’est tout simplement pour savourer une bonne sieste… en particulier dans le panier du chien.

Comme le montre une vidéo partagée sur le compte Instagram @englishbulldog_emmie, et relayée par le média Pet Helpful, la boule de poils se faufile chez les voisins pour profiter d’un peu de calme. Selon eux, elle a besoin de « se ressourcer », car elle vit avec « 6 petits humains turbulents ».

© @englishbulldog_emmie / Instagram (capture d'écran)

Les siestes chez les voisins sont les meilleures

Au sein de sa « résidence secondaire », le chat se trouve des petits coins douillets pour dormir tranquillement. Il aime aussi bien se pose sur le rebord d’une fenêtre pour bénéficier de la chaleur du soleil, que sur une couverture posée sur une chaise.

Mais ce qu’il préfère par-dessus tout ? Dormir dans le panier de Gunny, le Labrador, quand il n’y est pas. Emmie, l’autre chienne du foyer, le surprend de temps en temps en train de faire la sieste dans le lit de son frère canin !

La belle vie d'Oliver

Depuis sa mise en ligne le 9 août, la vidéo a reçu plus de 165 000 mentions « j’aime ». « 6 petits humains ? Oui, je comprends pourquoi il vient faire la sieste », écrit avec humour un internaute. « J’adore le fait que vous le laissiez entrer et se sentir comme chez lui », commente une autre utilisatrice du réseau social.

Pour faciliter les allées et venues de leur voisin aux pattes de velours, les propriétaires des lieux lui ont spécialement installé une chatière. « Oliver a une meilleure vie sociale que moi », ajoute en riant une autre personne.

© @englishbulldog_emmie / Instagram (capture d'écran)

En plus de faire la sieste chez ses voisins, le chat accompagne régulièrement Emmie et Gunny lors de leurs promenades matinales dans le quartier. Dans un article publié par notre rédaction, vous pouvez voir le joyeux trio savourer pleinement ces petits moments remplis de tendresse.