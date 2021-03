Un chien équipé d'un gilet de sauvetage sauve un enfant de la noyade

En Australie, un chien s’est jeté à l’eau pour sauver la vie d’un garçon qui risquait de se noyer. L’enfant s’est accroché à lui et a ainsi pu regagner la terre ferme, sain et sauf. Le canidé a été salué en héros après cet incroyable sauvetage. Son maître n’en est pas peu fier.

Dans une vidéo postée sur Facebook par 7NEWS Australia le 27 janvier dernier, on peut tout d’abord voir un chien entouré de sa famille qui l’inonde de caresses. Une séance de câlins bien méritée pour ce brave canidé qui venait de sauver une vie, comme le montre la suite de la séquence et le rapporte le Daily Mail.

La scène s’est déroulée à Port Noarlunga, dans la banlieue d’Onkaparinga en Australie-Méridionale. Près de l’embouchure de la rivière Onkaparinga, se jetant dans la Grande Baie australienne, un enfant était en grande détresse. Il était pris au piège dans le cours d’eau et risquait de se noyer d’un moment à l’autre.

Sur la berge sablonneuse de la rivière se trouvaient Rob Osborn et son chien Max, un croisé Staffordshire Bull Terrier / Bulldog Anglais. En voyant le garçon se débattre au milieu des flots, il a décidé d’intervenir pour lui porter secours.

Le puissant courant entraînait l’enfant vers les rochers et la partie la plus profonde de la rivière. Avant qu’il n’ait le temps de plonger, Rob Osborn a été devancé par son ami à 4 pattes. Ce dernier s’était déjà élancé et mis à nager en direction du gamin.

Son maître a alors indiqué à l’enfant qu’il pouvait attraper la poignée équipant le gilet de sauvetage que portait le courageux Max. C’est ainsi que le chien l’a aidé à sortir de l’eau en toute sécurité.

Pour Rob Osborn, Max est « un véritable héros, même s’il ne le sait pas. Il a juste fait qu’il lui a été dit de faire ».