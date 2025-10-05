Ce cacatoès aboie et monte la garde à la place du Labrador de la maison (vidéo)

Depuis que Sweet Pea, un cacatoès, a appris à aboyer, Copper a un peu baissé sa garde. Pour sa propriétaire, il a même totalement « perdu son travail » , car son ami à plumes s’est déclaré oiseau de garde officiel de la maison. Il lui arrive de prendre toutefois son rôle un peu trop à cœur, tandis que son frère canin est un peu démuni.

Sweet Pea, un perroquet célèbre sur les réseaux sociaux, partage sa vie avec sa propriétaire Wendy Albright. Cette dernière est surnommée « la femme aux perroquets » et comptabilise plus d’un million d’abonnés sur TikTok. En plus de son amour pour les oiseaux, elle aime aussi les toutous et est la fière propriétaire d’un Labrador nommé Copper. Lequel ne trouve pas toujours sa place dans la meute à plumes.

Chez Wendy, c’est un peu la maison du bonheur. Il semble y avoir constamment de l’agitation avec tous ces animaux, uniques en leur genre. Chacun d’eux a sa propre personnalité, plus ou moins affirmée. Copper, par exemple, est un toutou très doux. Sweet Pea, quant à lui, adore se faire entendre et se prendre pour le roi de la maison !

@theparrotlady / TikTok

Une alarme sur-mesure

Les perroquets sont souvent connus pour leur incroyable capacité à pouvoir imiter les voix humaines, et de manière générale, les sons, à la perfection. Ils nous donnent l’impression de pouvoir tenir des conversations, ce qui est très amusant. En plus de « parler » le langage des humains, Sweet Pea maîtrise aussi la langue des toutous.

Dans une vidéo devenue virale sur TikTok et rapportée par AOL , le malin aboie à la perfection, imitant alors son ami canin. On dirait qu’il cherche à prévenir d’un danger, comme le ferait un chien. Il monte alors la garde, tandis que Copper reste passif. D’après sa propriétaire : « Mon chien a perdu son travail à cause d'un adorable cacatoès et c'est hilarant » commentait Wendy.

A lire aussi : Coincé dans une baignoire, ce Golden Retriever se retrouve dans une situation digne d'une scène de comédie (vidéo)

Les compétences de Sweet Pea ne sont pas encore maîtrisées, car il appelle à l’aide quand bon lui semble, même en l’absence de danger. Cela ne l’empêche pas d’être très drôle, et les internautes ne diront certainement pas le contraire : « C'était assez réaliste pour attirer l'attention de mon chien », assurait une personne, « Il sous-traite ses responsabilités et évolue vers des rôles de coordinateur de projet », constatait quelqu’un d’autre à propos de Copper.

Allez Copper, avec un peu d’entraînement, tu deviendras un vrai cacatoès de garde !