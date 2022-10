Caresser votre chien vous fait du bien à vous aussi, une étude le confirme

Les bienfaits sur la santé mentale et physique des humains associés à la présence des chiens avaient déjà fait l’objet de bon nombre d’études par le passé. On sait, par exemple, qu’ils aident leurs maîtres à entretenir leur santé cardiovasculaire ou encore à renforcer leur immunité.

Une équipe de chercheurs de la faculté de psychologie à l’université de Bâle, en Suisse, a souhaité approfondir la question en étudiant l’impact du contact et des échanges avec le chien sur le plan émotionnel, rapportait Pourquoi Docteur le jeudi 6 octobre. Les conclusions de leurs travaux ont été publiées le 5 octobre dans la revue Plos One.



Photo d'illustration

Ils ont, pour cela, étudié les modifications de l’activité cérébrale frontale d’une vingtaine de personnes pendant qu’elles échangeaient avec des chiens.

Les participants ont pris part à 6 sessions, 3 avec un véritable chien et 3 autres avec un canidé en peluche. Chacune de ces sessions était divisée en plusieurs phases où le contact avec l’animal allait crescendo.

Pendant qu’ils caressaient et interagissaient avec les vrais et faux chiens, les chercheurs mesuraient leur activité cérébrale au niveau du lobe frontal, une région du cerveau associée aux émotions. Une hausse d’activité y est constatée en cas d’émotions positives, tandis qu’une baisse correspond à des états tels que la dépression.

Les interactions avec un chien intensifient les « processus attentionnels » et la « stimulation émotionnelle »

Dans les 2 cas (chien vivant et chien en peluche), les auteurs de l’étude ont noté une augmentation de l’activité cérébrale préfrontale chez les participants. Elle était toutefois plus importante lorsqu’ils caressaient et interagissaient avec de vrais chiens.

« Ce qui suggère que les interactions avec un chien peuvent activer des processus attentionnels plus forts et susciter davantage de stimulation émotionnelle », expliquent les chercheurs.