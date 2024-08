Woopets a participé à la première édition de Canidays avec Hill's avec sa chienne Lizzy et découvert des activités canines uniques

Vendredi 23 août, 1er jour de Canidays avec Hill’s, il faisait « un temps de chien ». Mais les nuages gris et la pluie n’ont pas ôté notre bonne humeur !

Une fois arrivée au Parc de Léry-Poses, notre petite Lizzy a dressé les oreilles et remué la queue. À l’instar de la musique entraînante qui jaillit d’un festival, de joyeux aboiements s’échappaient du Village Canidays.

© Woopets

Nous étions ravis d’emmener notre mascotte à cet événement canin, et de lui faire découvrir de nouvelles expériences. Adoptée quelques mois plus tôt dans un refuge roumain, notre ex-chienne errante n’a pas eu la vie facile.

Les cicatrices qui parsèment son corps renferment une sombre histoire dont nous ne connaîtrons jamais les détails… Aujourd’hui, nous faisons tout notre possible pour la rendre heureuse.

© Woopets

Notre chienne a testé le parcours d’agility

À la suite du contrôle de sa puce électronique effectué par l’équipe vétérinaire, nous sommes entrés dans le Village Canidays. Sociable et « bien codée », notre boule de poils adorée était heureuse de rencontrer des congénères venus de tous horizons. Huskys, Bergers Australiens, Malinois, Golden Retrievers, Spitz Allemands… Nous avons croisé des myriades de races canines.

Sans plus attendre, nous avons initié Lizzy à l’agility. Notre amie à fourrure est particulièrement rapide et agile au quotidien ! Un terrain spacieux et équipé de nombreux obstacles trônait au centre du Village. Lors de cette phase de découverte, nous avons fait le plein d’infos sur cette discipline et écouté les conseils au poil d’un expert accompagnant les novices.

© Woopets

Armés de nos friandises alléchantes, nous avons convié notre chienne à sauter au-dessus des haies et à slalomer comme une pro. Bien que les tunnels l’aient effrayée au début, elle a fini par se laisser guider par notre voix et a réussi à surmonter sa peur. Son étape préférée ? Le passage de la passerelle !

Après s’être bien amusée, Lizzy a étanché sa soif dans l’un des bars à toutous installés aux 4 coins du Village. Nous avons ensuite suivi le « test d’olfaction », organisé par À un poil près ; puis le « test de QI et de réflexion pour les chiens » proposé par Esprit Dog. Le tout dans une ambiance chaleureuse !

© Woopets

Une journée riche en aventures

Même si le ciel était d’humeur maussade et pleurait à chaudes larmes, de nombreux chiens ont piqué une tête dans l’espace dédié aux piscines. Au sein de cet écrin d’eau, les toutous ont pu se défouler avec des balles, essayer le canipaddle ou tout simplement battre des pattes dans un couloir de nage.

Nous avons été subjugués par les sauts spectaculaires des canidés pratiquant le dog diving – une activité un peu trop impressionnante pour notre douce compagne !

© Woopets

Après avoir joué, enrichi nos connaissances et fait le tour des 40 exposants issus d’univers différents (accessoires, santé, bien-être, éducation…), nous avons savouré un moment de repos à l’espace détente, où une petite collation nous attendait.

Nous y avons rencontré des passionnés du secteur canin, et des propriétaires fous de leurs fidèles compagnons à 4 pattes venus pour clôturer les vacances d’été de manière festive.

© Woopets

À la fin de cette journée chargée en aventures et en rencontres sympathiques, Lizzy n’a pas pu résister aux bras de Morphée.

Notre mascotte a dormi profondément tout au long du trajet retour – en rêvant peut-être de cette expérience magique, qui l’a aidée à oublier les mauvais souvenirs de son ancienne vie d’errance et de solitude…

© Woopets

Une 2e édition en juillet 2025

Pendant 3 jours, les familles et les groupes d’amis ont participé à des animations uniques avec leurs boules de poils dans un magnifique cadre verdoyant.

Cani-orientation, balade nocturne, grand défilé canin réunissant 1 000 toutous… Les activités ont permis de renforcer la connexion entre les propriétaires et leurs animaux de compagnie, la veille de la journée mondiale du chien se tenant le 26 août.

© Woopets

Au total, plus de 3 500 passionnés et 2 000 canidés se sont retrouvés avec joie au cœur du Parc de Léry-Poses. Une 1re édition couronnée de succès !

« Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine, souligne KCIOP, l’entreprise organisatrice de l’événement qui gère aussi La Grande Odyssée, course mythique de chiens de traîneaux, la 2e édition aura lieu le premier week-end de juillet. »