Calvin ne badine pas avec la discipline : une vidéo virale montre ce chien mettre fin aux chamailleries de 2 chats

Calvin le chien aime lorsque l’ordre et le calme règnent à la maison, et il tient à le faire savoir à tous les membres de sa famille. A commencer par les 2 chats Flora et Max. Dès que ces derniers se montrent un peu turbulents, il s’empresse de sévir pour rétablir la discipline.

Un seul aboiement de la part de Calvin suffit à restaurer l’ordre et la paix quand les chats de la famille se laissent un petit peu aller. C’est ce que montre une vidéo devenue virale sur TikTok et relayée par Newsweek.

Calvin le Labrador Retriever à la robe noire cohabite avec 2 adorables chats appelés Flora et Max. Le trio s’entend à merveille, mais le chien n’aime manifestement pas que la tranquillité de la maison soit troublée sous quelque prétexte que ce soit.

La vidéo en question a été postée sur TikTok par leur propriétaire Kelsey Lynn, alias @kels_lynn22 sur le réseau social, et totalise plus d’un million de vues depuis sa mise en ligne. Elle a été filmée par le système de vidéosurveillance à distance installé à son domicile.

Dans cette séquence, on voit d’abord Flora et Max jouant à se battre dans la cuisine, sans véritable animosité. Le genre de jeu que l’on rencontre chez la plupart des félins, même s’il arrive que cela tourne mal. Ce n’était pas le cas en l’occurrence, notamment parce que Calvin est intervenu rapidement.



Kelsey Lynn / TikTok

Un rappel à l’ordre sans ambiguïté et reçu 5 sur 5

Le grabuge provoqué par Flora et Max n’était pas du goût du chien, qui a décidé de le leur faire comprendre. Il a surgi dans la pièce et poussé un aboiement ferme et plein d’autorité. L’effet a été immédiat ; les minets ont aussitôt cessé les « hostilités » et se sont séparés, surpris par la réaction de Calvin.

Ce dernier, assuré du retour au calme, s’est ensuite éloigné avec le sentiment du devoir accompli. Flora et Max savent désormais qu’ils doivent se tenir à carreau en présence du canidé.