Une chienne blessée par balle survit un mois dans un fossé avant d’être repérée par un passant

Bree a vécu des atrocités dès son plus jeune âge. La pauvre chienne a été victime d’un tir à l’arme blanche et s’est retrouvée paralysée. Livrée à elle-même, elle a tenté de survivre comme elle le pouvait, puis son sombre destin a basculé quand une personne l’a remarquée.

Bree, une gentille chienne au pelage blanc, apprivoise son fauteuil roulant à l’aide de ses bienfaiteurs. Elle n’est pas née paralysée, mais a été victime de la cruauté humaine. Elle n’a plus l’usage de ses membres arrière et aurait pu perdre encore plus à cause de ses blessures graves. Par chance, ce triste scénario a été évité in extremis.

En octobre, l’association Purcell Animal Welfare a reçu un signalement pour une chienne aperçue en mauvais état sur le bas-côté d’une route. Le témoin a supposé qu’une voiture aurait pu la heurter, mais cette hypothèse n’a pas pu être vérifiée, car les bénévoles envoyés sur les lieux n’ont pas trouvé l’animal.

Purcell Animal Shelter / Facebook

Une situation critique

Un mois plus tard, le personnel de l’organisme a reçu un second signalement à propos de la même chienne et a pu la localiser cette fois-ci. En arrivant sur les lieux, les sauveteurs ont fait face à une quadrupède dans un état effroyable. Elle était sévèrement blessée et les examens ont montré qu’une personne lui avait tiré dessus avec une arme blanche : « Elle a été touchée par une balle dans la colonne vertébrale », précisait Louise Zastrow, responsable du refuge, dans un témoignage rapporté par News 9.

L'arrière-train de la femelle s’était infecté et ses pattes commençaient également à être touchées après avoir été laissées sans soins pendant un mois. Sa prise en charge était urgente et les sauveteurs n’ont pas perdu une minute pour lui fournir les soins dont elle avait besoin.

Vers la guérison

Ses traitements, ainsi que sa rééducation, ont redonné espoir à ses bienfaiteurs. En effet, Bree semblait avoir conservé quelques nerfs dans ses pattes, ce qui pourrait laisser présager une possible guérison dans les années à venir, bien qu’elle ne puisse pas utiliser ses membres arrière pour le moment. En attendant, la chienne a reçu un fauteuil roulant de la part de sa communauté et peut se déplacer librement.

Ses vétérinaires estiment qu’une guérison est possible, sachant que leur rescapée n’a même pas encore un an et qu’il est plus simple pour un jeune animal de retrouver ses capacités.