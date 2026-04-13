Caché dans un tas de feuilles et de brindilles, ce chiot effrayé découvre la bienveillance grâce à sa sauveteuse

En Hongrie, Viktória Kelemen est allée à la rencontre du chiot pour le sauver et lui a montré qu’il pouvait faire confiance en l’être humain. La fondatrice d’un refuge, aidée d’un de ses collègues, a tout fait pour cet animal qui lui a été signalé. La route vers une amélioration a été longue, mais très valorisante pour la sauveteuse.

Lors de la première rencontre de Viktória Kelemen avec le chiot, ce dernier a pris peur et s’est réfugié dans un tas de feuilles et de brindilles. Resté prisonnier de sa cachette, il a finalement accepté l’aide qui s’est présentée après avoir lutté plusieurs minutes.

Pamacs Kutyament? Alapítvány Borsod / Facebook

Un chiot en situation de détresse

Fondatrice de la Fondation de sauvetage de chiens Pamacs, située à Borsod (Hongrie), Viktória Kelemen a l’habitude d’intervenir dans des cas extrêmes. Son challenge cette fois-ci n’a pas été le sauvetage en lui-même, mais plutôt le travail sur l’appréhension et la peur du chiot.

Pour la sauveteuse, il est rapidement devenu évident que le jeune animal avait subi des maltraitances par le passé, le rendant, à un si jeune âge, déjà très craintif et méfiant envers l’homme. « Ce petit chien avait clairement été sévèrement battu », confie la jeune femme à The Dodo.

Pamacs Kutyament? Alapítvány Borsod / Facebook

« Je lui ai promis que personne ne lui fera à nouveau du mal »

Se débattant de toutes ses forces et mordant ses sauveteurs au sortir de son tas de brindilles, il était évident que le chemin serait long.

Dans un premier temps, l’animal, qui s’est révélé être une jeune chienne, a baissé sa garde tout en gardant une grande part de méfiance. Progressivement, les efforts des humains ont fini par porter leurs fruits et la boule de poils a commencé à tolérer les caresses. Cette étape est déterminante, et même si la chienne n’est pas encore tout à fait prête pour une adoption, elle est en bonne voie vers un bel avenir.

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Comment agir face à un chien peureux ?

Gagner la confiance d’un chien craintif demande parfois une remise en question de nos manières de faire. Si la règle d’or est de ne jamais forcer une interaction, il est tout de même possible de rester proactif dans la relation. Voici nos conseils :