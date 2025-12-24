Découvert blotti sous un tas de feuilles, un petit chien insaisissable retrouve enfin la sécurité après une année de survie (vidéo)

Après des semaines de traque, une association a enfin pu secourir Tigger, un petit chien insaisissable qui errait seul depuis des mois. Apeuré mais vite apaisé, il a été soigné et débarrassé de son pelage emmêlé. Aujourd’hui adopté, le petit rescapé découvre enfin la douceur de la vie domestique auprès d’une famille aimante.

L'association américaine GoodBoy Dog Recovery est spécialisée dans la capture de chiens perdus ou abandonnés, considérés comme « introuvables ». C’est un petit chien errant qui échappait jusqu’ici à tout le monde que Colleen Bell, la fondatrice de l’association, a récemment réussi à mettre en sécurité à Philadelphie (États-Unis).

Un petit chien insaisissable

Cela faisait des semaines que Colleen suivait la trace d’un petit chien à la fourrure emmêlée, baptisé plus tard Tigger.

« Des gens l'ont aperçu dans différents quartiers de Philadelphie, se débrouillant complètement seul », a expliqué la sauveteuse à The Dodo. « Beaucoup disaient avoir essayé de l'attraper, mais en vain. »

© @goodboydogrecovery / TikTok

Colleen avait alors installé des caméras et des points de nourrissage pour comprendre ses déplacements, mais le toutou restait imprévisible.

Finalement, grâce au signalement d’un voisin, elle a pu retrouver sa trace. Par une froide journée de novembre, elle s’est donc rendue à l’endroit indiqué, équipée d’un filet. C'est là qu’elle a enfin repéré le petit fugitif, blotti sous un tas de feuilles pour se protéger du froid.

« Il était recroquevillé en boule, tout serré, dans un terrain vague », se souvient Colleen. « Il y avait tellement de vent et, à cet endroit, il était en quelque sorte protégé du vent. Il était profondément enfoui sous les feuilles. »

© @goodboydogrecovery / TikTok

La sauveteuse s’est alors approchée avec douceur pour ne pas effrayer la boule de poils qui errait seule dans le quartier depuis un an. Mais un léger craquement de feuilles fit sursauter le petit toutou, qui bondit aussitôt pour s’enfuir.

« On a baissé le filet, et il s'est jeté dedans pour essayer de s'échapper… Il était terrifié. Il s'est débattu comme un beau diable pendant une minute. », a déclaré Colleen.

Une fois en sécurité dans la camionnette, le petit Tigger s’est finalement calmé et son visage s’est « illuminé d’un sourire ».

Un chien tout neuf

Aujourd'hui, Tigger est un chien complètement différent. Véritable carapace, son pelage était tellement emmêlé qu’il a dû être entièrement rasé. Colleen a alors découvert avec soulagement que le toutou n'avait aucune blessure.

© @goodboydogrecovery / TikTok

« Il est merveilleux », assure-t-telle. « Il est adorable, il s'entend bien avec les autres chiens et avec les gens. C'est tout simplement le meilleur. »

On pense que Tigger, âgé d’à peine 1 ou 2 ans, a sans doute passé toute sa jeune vie dehors à se débrouiller pour survivre.

Mais cette période difficile est derrière lui. Après ses soins vétérinaires et son arrivée à Angel's Retreat, il a été très vite adopté par une nouvelle famille. Désormais, Tigger n’aura plus que des journées remplies d’amour !