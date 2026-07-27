« Ça nous a brisé le cœur », dans une vente aux enchères, une sauveteuse découvre une mini-jument avec des inscriptions sur le corps et décide de la sauver (vidéo)

En se rendant à une vente aux enchères de chevaux, Staci Wilson pensait peut-être sauver un animal en détresse. Elle ne s’attendait pas à rencontrer Mary Jane, une petite jument épuisée dont le corps portait une inscription déchirante, et son poulain, Moose. Impossible pour elle de repartir sans eux !

Lorsqu’elle s’est rendue à une vente aux enchères de chevaux, Staci Wilson, directrice de Ridgetop Rescue, une ferme refuge du Wisconsin (États-Unis), espérait pouvoir venir en aide à des animaux en difficulté. Habituée à intervenir auprès de chevaux vulnérables, elle a parcouru les enclos à la recherche de ceux qui avaient le plus besoin d’être sauvés. C’est alors qu’elle a fait une rencontre qui allait profondément la bouleverser.

Staci devait les sauver

En visitant les lieux, Staci a rapidement remarqué Mary Jane, une mini-jument recroquevillée dans un enclos, sans accès visible à de l’eau ni à de la nourriture. À ses côtés se trouvait son poulain, Moose. Sur le corps de la jument, les mots « remise à la reproduction » avaient été inscrits, laissant penser qu’elle pourrait être à nouveau gestante.

© Ridgetop Rescue / Facebook

Cette découverte a profondément bouleversé Staci. « Quand nous les avons vus pour la première fois, ça nous a brisé le cœur », a-t-elle confié à The Dodo. « Ils étaient tous les 2 effrayés et recroquevillés dans un coin de l’enclos. Nous avons immédiatement décidé de les secourir. Je savais que je ne quitterais pas la vente aux enchères sans eux. »

Après avoir décidé de les sauver, Staci a réussi à mettre la mère et son petit en sécurité et les a conduits jusqu’à sa camionnette. Sur le parking, une personne bienveillante lui a prêté main-forte pour installer les 2 animaux.

© Ridgetop Rescue / Facebook

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Encore méfiants et stressés par ce qu’ils venaient de vivre, Mary Jane et Moose semblaient pourtant comprendre qu’ils étaient désormais entre de bonnes mains.

Une nouvelle vie commence pour Mary Jane et Moose

Après 3 heures de trajet vers leur nouveau refuge, Mary Jane et Moose ont rapidement semblé se sentir en sécurité. « Leur réaction face à leur nouvelle maison était incroyable », a déclaré Staci. « Ils semblent apaisés et soulagés de se trouver dans un environnement stable et sûr. »

© Ridgetop Rescue / Facebook

Un vétérinaire les a examinés le soir même. Si Moose était en bonne santé, sa mère souffrait d’une patte arrière tordue, de dents manquantes et d’une grande maigreur. Elle avait tout sacrifié pour protéger son petit et pourrait même être de nouveau gestante. « Nous ferons un test de grossesse dans un mois environ, lorsqu'elle se sera installée et qu'elle se sentira mieux », a expliqué sa nouvelle protectrice.

Aujourd’hui, Mary Jane et Moose vont déjà beaucoup mieux. Après avoir quitté un environnement stressant, ils profitent désormais d’une ferme de sauvetage où leur bien-être est la priorité. « Ils se portent bien et semblent prospérer », assure Staci. C’est tout ce qui compte !