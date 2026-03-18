« C'est une survivante », après 18 jours seule dans un parc naturel immense, une chienne insaisissable retrouve enfin sa famille (vidéo)

Au cours d’une promenade avec ses maîtres, Mia, une Goldendoodle, s’est perdue pendant 18 jours dans un vaste parc naturel de l’Illinois (États-Unis). Retrouver la petite chienne n’a pas été facile : il a fallu le dévouement de ses propriétaires, l’aide précieuse de bénévoles et l’utilisation de drones, ainsi qu’une bonne dose d’espoir, pour que Mia puisse enfin rentrer saine et sauve chez elle.

Le 12 février dernier, Donna et Jim Davis promenaient leurs chiens dans la zone de conservation du Glacial Park, qui couvre plus 1 376 hectares à Ringwood (Illinois, États-Unis), lorsque leurs laisses se sont emmêlées et que Mia, leur Goldendoodle, a pris la fuite. Le couple a aussitôt mobilisé ses amis et sa famille pour la retrouver. Mais alors que le soleil se couchait et face à l’immensité du parc, ils ont vite compris qu’ils avaient besoin d’une aide plus sérieuse.

Une équipe soudée pour sauver Mia

Donna et Jim ont alors fait appel à Michael Smith, propriétaire de la société de drones SmithicAir, et à Michael Davis de Best Furry Friend Search and Rescue. Grâce à un drone thermique, Mia a ainsi pu être localisée dès le premier soir, mais trop loin et de nuit, obligeant le report de son sauvetage.

© SmithicAir / YouTube

Linda Hartman, bénévole spécialisée dans la recherche de chiens disparus, a expliqué au Daily Herald que Mia était passée en « mode survie » : apeurée, elle considérait tout comme un prédateur et ne pensait plus comme un animal de compagnie.

Chaque jour, l’équipe se rendait dans la réserve, installant des points de nourrissage équipés de caméras pour suivre Mia. Malgré quelques apparitions, la chienne prenait systématiquement la fuite.

© SmithicAir

« Elle est résiliente. C'est une survivante », a déclaré sa maîtresse. « Elle a appris à se débrouiller avec tous les coyotes de la région. »

Entre espoirs et échecs, les tentatives de la ramener près de ses propriétaires ressemblaient à des montagnes russes émotionnelles : à chaque fois si proche du but, Mia fuyait par instinct, rendant l’attente déchirante.

Un heureux dénouement

Le sauvetage de Mia s’est révélé particulièrement complexe, car l’équipe n’avait pas au départ l’autorisation d’installer un piège dans cette zone protégée. Après des démarches et beaucoup de patience, ils ont finalement obtenu le feu vert pour installer une cage dans le parc, permettant de capturer la chienne en toute sécurité.

C’est 2 jours plus tard, à 5 heures du matin, que Donna a finalement reçu l’appel tant attendu : Mia avait été capturée.

© Donna Davis

Malgré ses aventures en pleine nature, la boule de poils avait seulement subi une légère lésion des tissus mous et avait perdu à peine 500 grammes après plus de 2 semaines dehors. Elle devrait d’ailleurs bientôt se rétablir complètement.

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© Donna Davis

Bien que le drone thermique de Michael Smith ait repéré Mia dès la nuit de sa disparition, il attribue tout le mérite à Michael Davis et Linda Hartman, qui ont assuré le travail de terrain.

« Il ne s'agit pas uniquement du drone, ni uniquement de l'équipe au sol », a-t-il déclaré. « C'est "l'équipe Mia", et je n'y ai joué qu'un rôle mineur. Mais je suis fier d'y avoir contribué. » Une belle collaboration pour un dénouement des plus heureux !