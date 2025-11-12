« C’est une chienne très nerveuse, mais elle aime être prise dans les bras » amputée d’une patte, cette chienne renaît après avoir été chassée d’un chantier

Lorsqu’elle vivait en Thaïlande, Candy avait un quotidien très rude. En réalité, la chienne n'avait nulle part où aller ni personne sur qui compter. Elle était livrée à elle-même, et avec une patte en moins, il était bien difficile pour elle de s'en sortir comme les autres chiens. Elle a même été rejetée par des humains avant d'être accueillie à bras ouverts par d'autres.

Candy, dans son ancienne vie, illustrait parfaitement la misère animale en Thaïlande. La chienne était blessée, chassée de toutes parts et ne trouvait personne sur qui compter. Puis, un jour, elle a croisé la route de bienfaiteurs qui se souciaient d’elle. C’était l’équipe de l’association Happy Doggo, qui a décidé de changer sa vie à jamais.

Candy n’a que 3 pattes, et à l'époque où elle n'avait pas d'abri pour se réfugier, elle savait qu'elle était vulnérable. Alors, elle a décidé de se cacher sur un chantier, mais les employés de celui-ci l'ont repérée. Ils n'avaient aucune envie de cohabiter avec elle et menaçaient de l'éliminer par n'importe quel moyen, indiquait The Dodo .

@ wearehappydog / Instagram

Une chienne craintive

Les membres d’Happy Doggo ont été informés de la présence de la chienne et se sont rendus sur place pour la récupérer. Elle était si craintive qu'elle est immédiatement partie se cacher, mais ils sont parvenus à gagner sa confiance et à la prendre avec eux : « C'est une chienne très nerveuse, mais elle aime être prise dans les bras », témoignait à l’époque Niall Harbison, le fondateur de l’association.

La rescapée baptisée Candy a été emmenée au refuge et a commencé à recevoir des soins. Plus elle se sentait mieux dans son corps, et plus elle sortait de sa coquille : « Elle est rapidement devenue la chienne la plus affectueuse et joueuse ».

Ses bienfaiteurs se sont demandé si elle était née avec une patte en moins ou si elle l'avait perdue à cause d'une blessure, mais c'était une question à laquelle ils ne pouvaient pas répondre. Quoi qu'il en soit, ce handicap n’allait absolument pas l’empêcher d'avoir une vie épanouie.

Cela tombait bien, car une famille espagnole était prête à lui offrir ce quotidien de rêve ! Elle l’a officiellement adopté et lui a fait découvrir les plaisirs des grandes balades ou encore, de la plage. Candy apparaît heureuse sur les vidéos, et cela réchauffe le cœur de tous ceux qui avaient suivi son histoire.