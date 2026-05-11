« C'est une chienne en or », jetée d'une camionnette en marche, cette croisée Patou reçoit l'attention qu'elle mérite

Recueillie après un abandon d’une rare violence, Goldie est aujourd’hui entre de bonnes mains et entame une lente reconstruction, entourée de soins et d’attention. Malgré des blessures physiques et un traumatisme encore très présent, la chienne montre déjà des signes encourageants et pourrait, à terme, connaître une nouvelle vie. Dans le même temps, les autorités poursuivent activement leurs recherches pour retrouver l’auteur de cet acte.

Le 26 avril 2026, la police de Dover, en Pennsylvanie (Etats-Unis), a été prévenue par un témoin qui venait de voir un homme jeter un chien de sa camionnette noire. C'était une femelle, une croisée Patou, d'après WGAL .

Cette dernière a été prise en charge par l'association locale York County SPCA, qui l'a aussitôt fait examiner par un vétérinaire.

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Ses bienfaiteurs ont décidé de l'appeler Goldie. Un choix de nom que Steven Martinez, directeur exécutif du refuge, explique par le fait que « c'est une chienne en or, et elle est magnifique. De plus, elle a une personnalité pétillante ».

A son arrivée dans la structure d'accueil, Goldie se montrait réservée et préférait rester en retrait, encore secouée qu'elle était par ce qu'elle venait de subir. « Mais maintenant, elle s’habitue à l’équipe, et nous faisons en sorte qu’elle se sente mieux et que sa personnalité s’exprime. Elle est douce et affectueuse, timide au début, mais elle finit par s’attacher à vous », assure Steven Martinez.

Goldie progresse, une enquête ouverte par la police

La chienne reçoit tous les soins dont elle a besoin, souffrant de bosses et d'ecchymoses résultant de son abandon brutal, ainsi que d'affections chroniques, notamment un prolapsus utérin. Goldie doit également reprendre du poids, car elle est assez maigre.



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Elle se remet tout doucement et apprend progressivement à se fier aux autres. Elle pourra être proposée à l'adoption lorsque son état de santé le permettra, ce qui prendra très probablement plusieurs semaines.

De son côté, la police indique avoir ouvert une enquête. Elle cherche à identifier l'auteur de l'abandon afin qu'il en réponde devant la justice. Elle appelle toute personne disposant d'informations susceptibles de l'y aider à les lui transmettre.