Souffrant d'une déformation des pattes avant, un chiot subit une opération chirurgicale délicate et apprend à marcher

Bien que née avec les pattes avant sévèrement déformées, une jeune chienne a pu apprendre à marcher après une opération délicate. Siggi mène aujourd’hui une vie de chiot normale et est capable de faire tout ce que font les canidés de son âge.

L’intervention s’annonçait complexe, mais l’équipe de vétérinaires dirigée par le Dr Erik Clary, de l’Université d’Etat de l’Oklahoma, a brillamment relevé le défi. Il s’agissait d’opérer une jeune chienne venue au monde avec une importante déformation des pattes avant, rapporte People.



La femelle Rat Terrier avait 13 semaines quand ses propriétaires avaient exposé la situation au Dr Clary. Ce dernier avait déjà eu affaire à un cas similaire, celui d’un chien appelé Milo, mais les pattes de Siggi étaient encore plus déformées.



« Tout comme avec Milo, le problème de Siggi semblait se situer au niveau des pattes, mais il concernait en fait ses coudes, explique le spécialiste. Pour des raisons inconnues, les coudes sortent de leur emplacement tôt dans la vie. Il en résulte une rotation sévère du bas des membres antérieurs et une incapacité à marcher », poursuit-il.

Un travail fabuleux de la part de sa famille d’accueil

L’intervention a eu lieu le 12 mai 2021. Elle s’est parfaitement déroulée, et Siggi s’est vu poser des plâtres aux pattes. Un mois et demi plus tard, l’examen par radiographie a révélé que les os de ses membres avaient totalement guéri. On lui a donc retiré les plâtres.

L’étape suivante a commencé, pour Siggi, à débuter l’apprentissage de la marche, que sa famille d’accueil a assuré. Lorraine, bénévole de l’association Dallas Dog RRR qui l’a prise en charge, a « accompli un travail fabuleux », d’après le Dr Clary.



Le vétérinaire se dit également impressionné par les progrès affichés par la jeune chienne. Celle-ci « fait beaucoup de choses que les chiots aiment faire, y compris courir après une balle dans la cour », se félicite-t-il.

