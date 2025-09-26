"C’est pour son bien" l’acte d’amour d’un maître qui accepte de céder son chien à une famille parce qu'il voulait le meilleur pour lui
Pablo est un chien aimé par son propriétaire, mais l’harmonie à la maison a basculé quand la situation de l’homme a changé. Ne pouvant plus offrir les mêmes conditions de vie à son toutou qu’autrefois, il a été contraint de réfléchir à une autre solution. Aujourd’hui, le mieux pour le canidé serait de trouver une personne pouvant répondre à ses besoins.
Depuis plusieurs mois, les membres de l’Association Paix Animale, basée à Boussay dans l’Indre-et-Loire (37), se font du souci pour un chien nommé Pablo. Ils sont conscients que son propriétaire l’aime, mais ils savent également que celui-ci n’est plus en mesure de répondre à ses besoins. Ils recherchent alors urgemment quelqu’un qui pourrait prendre soin du quadrupède.
Pablo est un croisé Husky Sibérien, Berger Allemand et American Staffordshire Terrier d’environ 6 ans. Avec un tel mélange, inutile de dire qu’il s’agit d’un toutou dynamique ! La boule de poils a besoin de se dépenser au quotidien, tant sur le plan physique qu’intellectuel. Malheureusement, la nouvelle situation de son propriétaire ne permet pas de combler ses besoins.
Association Paix Animale / Facebook
Un chien isolé
Si son maître pouvait lui offrir beaucoup de temps autrefois, ce n’est malheureusement plus le cas. Le chien passe alors de longs moments seul à la maison et s’ennuie. Il a même maigri depuis qu’il ne peut plus profiter avec son propriétaire et déprime.
Quand le personnel de Paix Animale a pris connaissance de son histoire, il a été touché et a fait comprendre au maître du toutou qu’il fallait envisager une solution, comme lui trouver une famille plus adaptée. Une option difficile à entendre pour le détenteur de Pablo, qui ne souhaitait pas s’en séparer. Toutefois, après quelques mois de discussion, il a compris qu’il s’agissait du meilleur choix pour son ami canin.
Une attente interminable
Pablo, qui vit toujours chez cette personne, attend d’être relogé et d’enfin retrouver goût à la vie. Ses bienfaiteurs lui cherchent une maison pour la vie ou un foyer d’accueil dans lequel il ne sera plus seul. Ils tiennent fermement à lui trouver un environnement adapté à ses besoins et à sa personnalité.
Pour eux, le reloger rapidement est une question de santé, car le moral du quadrupède se détériore au fil des jours : « Une solution doit absolument être proposée à ce loulou », écrivait un porte-parole. Les conditions ont été développées dans une publication sur Facebook.
