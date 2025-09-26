"C’est pour son bien" l’acte d’amour d’un maître qui accepte de céder son chien à une famille parce qu'il voulait le meilleur pour lui

Pablo est un chien aimé par son propriétaire, mais l’harmonie à la maison a basculé quand la situation de l’homme a changé. Ne pouvant plus offrir les mêmes conditions de vie à son toutou qu’autrefois, il a été contraint de réfléchir à une autre solution. Aujourd’hui, le mieux pour le canidé serait de trouver une personne pouvant répondre à ses besoins.

Depuis plusieurs mois, les membres de l’Association Paix Animale, basée à Boussay dans l’Indre-et-Loire (37), se font du souci pour un chien nommé Pablo. Ils sont conscients que son propriétaire l’aime, mais ils savent également que celui-ci n’est plus en mesure de répondre à ses besoins. Ils recherchent alors urgemment quelqu’un qui pourrait prendre soin du quadrupède.

Pablo est un croisé Husky Sibérien, Berger Allemand et American Staffordshire Terrier d’environ 6 ans. Avec un tel mélange, inutile de dire qu’il s’agit d’un toutou dynamique ! La boule de poils a besoin de se dépenser au quotidien, tant sur le plan physique qu’intellectuel . Malheureusement, la nouvelle situation de son propriétaire ne permet pas de combler ses besoins.

Un chien isolé

Si son maître pouvait lui offrir beaucoup de temps autrefois, ce n’est malheureusement plus le cas. Le chien passe alors de longs moments seul à la maison et s’ennuie. Il a même maigri depuis qu’il ne peut plus profiter avec son propriétaire et déprime.

Quand le personnel de Paix Animale a pris connaissance de son histoire, il a été touché et a fait comprendre au maître du toutou qu’il fallait envisager une solution, comme lui trouver une famille plus adaptée. Une option difficile à entendre pour le détenteur de Pablo, qui ne souhaitait pas s’en séparer . Toutefois, après quelques mois de discussion, il a compris qu’il s’agissait du meilleur choix pour son ami canin.

Une attente interminable

Pablo, qui vit toujours chez cette personne, attend d’être relogé et d’enfin retrouver goût à la vie. Ses bienfaiteurs lui cherchent une maison pour la vie ou un foyer d’accueil dans lequel il ne sera plus seul. Ils tiennent fermement à lui trouver un environnement adapté à ses besoins et à sa personnalité.

