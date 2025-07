"C’est mon chien, je vais tout faire pour l’avoir", une femme voit une vidéo d’un chien en détresse et n’hésite pas une seconde :

A Cleveland dans l’Etat du Texas (Etats-Unis), un chien errait seul dans la rue, manifestement mal en point et blessé à la patte. Il était si épuisé qu’il avait fini par se coucher au milieu de la route, incapable de continuer d’avancer.

Une habitante du nom de Zully Vasquez Ventura avait posté un message à son sujet sur Facebook. Elle se disait persuadée qu’il allait « se faire écraser si personne ne lui venait en aide ». Une vidéo montrait effectivement une voiture passant à quelques centimètres de l’animal.



Zully Vasquez Ventura

Sa publication a été vue par Laura Forma, fondatrice et directrice de l’association ThisIsHouston. Elle a demandé aux membres de son équipe s’ils pouvaient intervenir. Tara Hall, bénévole et mère d’accueil expérimentée, a tout de suite proposé son aide.

Arrivée sur les lieux, Tara Hall s’est employée à gagner la confiance du chien souffrant et craintif, puis a réussi à le faire monter à bord de son véhicule pour l’emmener chez le vétérinaire. « Il était couvert de puces », dit-elle du canidé à The Dodo. Elle l’a appelé Sawyer.



Zully Vasquez Ventura

Le praticien a estimé son âge à 4 ans. Sawyer souffrait d’infections auriculaires et d’un abcès à la patte avant, qui ont été traités. Il s’est également avéré que ses pattes arrière présentaient des signes de fractures anciennes. L’une avait guéri correctement, mais pas l’autre ; le membre était déformé. Lorsqu’il marche, la patte en question se tend en avant. Le vétérinaire a suggéré une amputation.

Pourtant, les jours suivants, le chien a montré que sa patte déformée ne l’empêchait pas de marcher. Il s’y adapté. « Il monte et descend les escaliers, saute sur le lit, saute sur le canapé, court et joue avec les autres chiens de la maison », explique la bénévole.



Zully Vasquez Ventura

Tara Hall a également constaté qu’il avait appris la propreté, ne faisant ses besoins que dehors. Ce qui signifie qu’il avait sans doute eu une famille par le passé.

« J'étais vraiment sous le charme dès cette première rencontre »

L’histoire de Sawyer était suivie par de nombreuses personnes via la page Facebook de ThisIsHouston. L’une d’elles est Bobbie Nolen, qui habite Austin. « J'ai vu la vidéo qu'ils ont postée et je me suis dit : ‘C'est mon chien. Je vais faire tout mon possible pour l'avoir’ », raconte-t-elle.

Elle s’est rendue à Houston pour le rencontrer. « Dès mon arrivée, il m'a sauté dessus, a déclaré Bobbie Nolen. J'étais vraiment sous le charme dès cette première rencontre ». Il n’en fallait pas plus pour la conforter dans sa décision de l’adopter.

Bobbie Nolen

Avant de la rejoindre, le chien devait d’abord poursuivre ses soins chez Tara Hall. Celle-ci l’a d’ailleurs fait examiner par un autre vétérinaire, dont le diagnostic était différent du premier. Il a non seulement revu son estimation d’âge à la baisse, 1 an et demi en l’occurrence, mais il a, en plus, indiqué que l’amputation n’était pas inévitable.

3 semaines plus tard, Sawyer a enfin pu découvrir sa nouvelle maison. Bobbie Nolen l’appelle désormais Walter. « Il dirige déjà la maison, dit-elle. Il me fait savoir ce qu'il veut, quand il le veut ». Il est heureux, aimé et dispose de nourriture et de jouets à volonté.