« C’est ça que le monde est devenu ? », une chienne, 7 chiots et une femme âgée sont sauvés d'une maison laissée en piteux état

En tant que grand organisme de protection animale, la SPCA traite des affaires difficiles impliquant de la négligence et de la maltraitance animale. Tristement, ses membres arrivent encore à être surpris par certaines situations abominables malgré leur expérience.

Depuis quelques jours, les membres de la SPCA du Comté d’Adams, en Pennsylvanie (États-Unis), sont abasourdis. Ils sont intervenus chez une famille américaine qui a laissé plusieurs chiens derrière elle après avoir été expulsée de son logement. Les animaux n’étaient pas les seuls restés dans la bâtisse, puisqu’une femme âgée s’y trouvait également, rapportait Pennlive .

« C’est ça que le monde est devenu ? », questionnait un porte-parole de l’association sur Facebook. Lequel a été en contact avec l’ancien propriétaire des quadrupèdes quelques heures seulement avant leur abandon. L’homme, qui vivait sur place en tant que sous-locataire non déclaré avec sa petite amie, avait demandé le placement en chenil d’une chienne et de ses 7 chiots.

Adams County SPCA / Facebook

Une situation incompréhensible

La SPCA s’était démenée pour leur trouver une place dans un refuge et l’individu s’était engagé à les déposer. Malheureusement, le lendemain matin, l’organisme a reçu un autre appel, cette fois du propriétaire de la maison, déclarant qu’il avait expulsé les locataires, soit l’homme qui était au bout du fil la veille et sa compagne.

Toutefois, le propriétaire de la maison avait retrouvé tous les chiens sur place, mais aussi une femme âgée. C’était la locataire officielle, à la base, avant que sa fille et le compagnon de celle-ci accaparent les lieux. Ces derniers ne payaient pas le loyer et ont laissé le logement en piteux état. Le jour de leur expulsion, ils sont partis sans prendre soin de déposer les chiens au refuge comme convenu et en ignorant la dame âgée, qui n’avait nulle part où aller.

Adams County SPCA / Facebook

Les victimes sont en sécurité

La chienne, désormais sous la garde de la SPCA, était en très mauvais état général et souffrait d’une importante insuffisance pondérale. Elle aura besoin de nombreux soins pour se rétablir, mais est entre de bonnes mains. Elle est très affectueuse malgré les souffrances endurées. Ses chiots sont relativement en bonne santé et pourront être placés à l’adoption une fois sevrés.

